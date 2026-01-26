Трехсторонняя встреча Украина - США - Россия - это как бы прорыв по форме, но стояние на месте по смыслу. Ожидаемо, никаких чрезвычайных достижений не произошло. Однако, определенные изменения в позициях сторон все же можно было, при желании, услышать.

Вроде бы удалось достичь соглашения о формате технического разведения войск, способах контроля и мониторинга прекращения режима огня. Но ключевой вопрос - где же будет проходить линия разграничения - остался без ответа.

Вместе с тем, как заявляли влиятельные мировые СМИ, ситуация может свестись к соглашению, что на Донбассе будет формально создана "свободная экономическая зона", которая предусматривает демилитаризацию региона. Однако эта зона будет контролироваться российской полицией. И, конечно, ни о каком юридическом признании Украиной утраченных территорий речи не идет.

Думаю, к отдельным оккупированным территориям будет применена гибридная форма признания - кто-то признает их как находящиеся под контролем России, кто-то будет настаивать на их исключительно украинском статусе, а кто-то может признать их и российскими. Например, как заявляли в США: "ради мира" могут признать и Крым "российским".

Примерно такая гибридная форма признания (хотя сама история и обстоятельства двух войн совершенно разные) существует, например, в отношении Палестинского государства, которое признают одни страны и не признают другие.

На этот гибридный вариант Украина, возможно, готова пойти в случае предоставления Киеву железобетонных гарантий безопасности (пока непонятно, каких именно) со стороны США, денег на восстановление страны и быстрого пути вступления в ЕС.

Со стороны России, в свою очередь, усилился тезис, что главное требование - это вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса. Это требование, конечно, возмущает, но оно несколько смещает акценты в путинском бреде о "первопричинах конфликта", который, по сути, делал невозможным даже теоретическую паузу в войне.

Контрольный акцент здесь - отсутствие прямых претензий Путина на вмешательство во внутреннюю политику послевоенной Украины. Хотя тема "об ущемлении русскоязычных" еще звучит, но прямых возражений со стороны Кремля, что это требование сведется к формальному приведению отношения к национальным меньшинствам в Украине к европейским нормам, нет.

Сказанное выше не нужно воспринимать ни как "оптимизм", ни как прогноз. Это просто констатация новых нюансов в риторике.

Главное препятствие миру, как и раньше, - позиция Путина, который просто не представляет себе, что будет происходить и с ним, и с Россией в послевоенный период. Самый оптимистичный для него послевоенный сценарий - это отдать себя на милость Трампу, который будет качать российские ресурсы и регулировать реинтеграцию России на мировые рынки по своему усмотрению.... Такой себе финал "спецоперации"...

Другой сложный вопрос, но уже для Украины - формат будущих выборов.

Точнее, скажем так, степень их соответствия международным стандартам. Об этом сейчас говорить как бы рано, но этот вопрос встанет очень остро, если произойдет чудо и война станет менее интенсивной.

Но на сегодня задачи минимум от таких встреч другие. Для Украины - сохранить поставки американского оружия за европейские деньги, для России - избежать дальнейших санкций. Никто не хочет прогневить невротического лидера США. И поэтому танцы с Трампом выходят на новый уровень.