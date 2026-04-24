В США обиделись на Испанию и заговорили о 'приостановке' её членства в НАТО, - Reuters

"Проблемные" страны, не поддержавшие операцию США в Иране, хотят отстранить от важных или престижных постов в структурах Альянса.

В Пентагоне обсуждают варианты наказания союзников по НАТО, которые, по мнению США, не поддержали американские операции в Иране. Среди них – возможное отстранение Испании от альянса и пересмотр позиции США относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, существует внутреннее электронное письмо, в котором изложены возможные политические реакции США в ответ на отказ или нежелание отдельных союзников предоставить Соединенным Штатам доступ к базам, воздушному пространству и правам на пролет для проведения операций против Ирана.

В частности, среди вариантов обсуждается "отстранение" проблемных стран от важных или престижных постов в структурах альянса. Хотя такие меры вряд ли существенно повлияют на военные возможности США, они могут иметь значительный символический эффект и стать политическим сигналом для союзников, пишет издание.

Комментируя письмо, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что, несмотря на все, что США сделали для союзников по НАТО, они не поддержали их операцию в Иране.

"Министерство обороны предоставит президенту реалистичные варианты, чтобы наши союзники больше не были "бумажным тигром", а выполняли свою часть обязательств. Мы не комментируем внутренние обсуждения", – сказал он.

Как отметило издание, чиновники администрации Трампа говорят, что НАТО не может быть "дорогой с односторонним движением". В частности, они недовольны Испанией, где социалистическое правительство заявило, что не позволит использовать свои базы или воздушное пространство для атак на Иран.

Собеседник Reuters пояснил, что предложенные в письме варианты призваны послать сильный сигнал союзникам по НАТО и "уменьшить ощущение вседозволенности у европейцев".

Чиновник не уточнил, как именно США могли бы реализовать "отстранение" Испании, а Reuters не удалось установить, существует ли в НАТО такой механизм.

Премьер-министр Испании Педро Санчес уже прокомментировал это сообщение перед встречей лидеров ЕС на Кипре.

"Мы не работаем по электронным письмам. Мы работаем по официальным документам и позициям правительства, в данном случае – Соединенных Штатов", – сказал он.

Позиция США в отношении НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет наказать союзников по НАТО из-за войны в Иране. Администрация США сообщила Великобритании о том, что она вместе с другими членами НАТО пройдет аудит, по результатам которого будет решено, кто заслуживает наказания.

Трамп неоднократно критиковал НАТО за то, что страны-члены блока отказались поддерживать США в войне с Ираном. В частности, недавно он сказал, что "нужно пересмотреть НАТО", ведь "их не было рядом с нами", и теперь он "очень разочарован".

А в начале апреля в одном из интервью прозвучало заявление Трампа о выходе США из состава НАТО. Отвечая на вопрос о возможном пересмотре членства, он заявил: "О да, я бы сказал, что это выходит за рамки пересмотра", фактически поставив под сомнение непоколебимость американского присутствия в организации. Трамп сказал, что он "никогда не был под влиянием НАТО" и всегда знал, что "они – бумажный тигр, и, кстати, Путин это тоже знает".

Вас также могут заинтересовать новости: