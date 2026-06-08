Украина может недополучить часть помощи от ЕС: какая причина

Эти выплаты приостановили, но ЕС может предоставить Украине больше времени на проведение реформ, пояснил пресс-секретарь Еврокомиссии Мерсье.

Украина может недополучить 680 миллионов евро от ЕС из-за невыполнения реформ. Об этом "Суспильному" сообщил чиновник Европейской комиссии на условиях анонимности.

"Есть два шага, связанные с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были "приостановлены". Это означает, что они еще не были выплачены. Последний срок для этих двух шагов - 30 июня и 29 сентября этого года соответственно", - сказал он.

По его словам, оба шага касаются антикоррупционных реформ.

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"Из 4-го платежного запроса (с конечным сроком 30 июня) невыполненным остается шаг "Увеличение штата Высшего антикоррупционного суда", что соответствует почти 300 миллионам евро. Из 5-го (с конечным сроком подачи до 29 сентября) - оставшийся шаг касается "Вступления в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процесса их проверки", что соответствует более 380 миллионам евро", - добавил он.

Сегодня Украина получила седьмой транш по механизму ЕС "Ukraine facility".

Пресс-секретарь Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил:

"Было выполнено 18 реформ. 11 по этому конкретному запросу. А еще были невыполненные реформы из 5-го и 6-го платежей, а также реформы для будущих траншей, которые уже были предложены украинскими властями".

Он пояснил, что у Украины обычно есть определенный запас времени для выполнения реформ, даже те требования, которые не были выполнены вовремя, могут быть перенесены.

Финансовая помощь для Украины

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на сумму 2,8 миллиарда евро. Средства планируется направить на покрытие приоритетных расходов государственного бюджета, прежде всего в социальной и гуманитарной сферах.

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