Россияне усовершенствовали свой основной истребитель: что изменилось

На данный момент официальных подтверждений модернизации нет.

Россия модернизировала свой ударный истребитель Су-34, адаптировав его характеристики к реалиям войны против Украины. Об этом пишет DefenceBlog со ссылкой на израильского оборонного аналитика Гая Плопски.

Эксперт обратил внимание на новые кадры истребителя, обнародованные российским Минобороны. На них заметен новый элемент конструкции самолета – "горб" позади кабины на верхней части фюзеляжа.

Сам Су-34 является основным тактическим ударным самолетом России, активно применяемым в войне против Украины. Он способен нести до 8 тонн вооружения и имеет дальность боевого радиуса около 1100 км, что позволяет наносить удары в глубину оперативной зоны противника. Самолет используется для применения как управляемых авиабомб, так и неуправляемых боеприпасов.

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По мнению аналитика, появление подобного элемента может быть связано с модернизацией систем связи или навигации, включая спутниковые каналы и оборудование для работы с управляемыми боеприпасами. В то же время эксперт подчеркивает, что точное назначение конструкции по открытым изображениям определить невозможно.

Как пишет DefenceBlog, Россия постепенно совершенствует парк Су-34 на фоне потерь и усложнения условий боевых действий. Рост угроз со стороны украинской ПВО заставляет российскую авиацию действовать с больших дистанций и полагаться на более точные системы наведения.

"Новый бугор на хребте российского ударного самолета – это мелочь, на которую стоит обратить внимание. Если интерпретация Плопски верна, это означает, что Россия продолжает инвестировать в повышение эффективности своей самой мощной ударной платформы именно тогда, когда Украине это нужно меньше всего", – резюмирует DefenceBlog.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, Украина, вероятно, уже использует крылатые ракеты ERAM дальностью более 930 км. Российские так называемые "военкоры" обнародовали фото 8-элементной CRPA-антенны для спутниковой навигации с такой ракеты, которую якобы обнаружили среди обломков после одной из атак.

Также мы рассказывали, что в Украине испытали зенитный дрон, который сбивает "Шахеды" почти без участия человека. Как рассказал министр обороны Федоров, оператор выбирает цель в программе одним кликом, и дрон летит на перехват уже самостоятельно.

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