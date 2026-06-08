Хватило бы протянуть через всю Флориду: BI о масштабах антидроновых сетей в Украине

Хотя Россия первой применила эту тактику, сейчас Украина также вкладывает значительные средства в нее.

В Украине на дорогах антидроновые сетки стали настолько распространены, что в этом году их было установлено достаточно, чтобы протянуть из одного в другой конец Флориды.

Как пишет Business Insider, инистерство обороны Украины заявило, что в этом году на прифронтовых дорогах установлено 822 км "противодроновых защитных сеток". Около 210 км этой защиты было установлено только в мае.

Отмечается, что Государственная специальная транспортная служба устанавливает вдоль дорог деревянные или металлические каркасы, натягивая на них сетку, образуя многокилометровые туннели.

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Как сообщило издание большая часть этой противодроновой сетки изготавливается из переработанной сельскохозяйственной или рыболовной сетки, часто пожертвованной западными союзниками. Она особенно эффективна для захвата лопастей пропеллеров небольших ударных дронов, что делает ее дешевой последней линией обороны против главного источника поражения в войне.

Издание отметило, что украинские и российские войска первоначально устанавливали сетки для защиты бронетехники, но в конце 2023 года начали использовать их для прикрытия стационарных позиций, особенно с появлением на поле боя дронов на оптоволокне и снижением надежности средств радиоэлектронной борьбы.

Примечательно, что Россия первой начала масштабное строительство сетчатых туннелей на уязвимых дорогах. Первые кадры с таким ноу-хау появились весной 2025 года и показывали, как россияне применяли его на автомагистралях в Донецке.

Но Украина также вкладывает значительные средства в эту тактику. Согласно статистике, за последние 2 года страна установила не менее 1158 км сетей для защиты от дронов, что примерно равно расстоянию между Нью-Йорком и Чикаго.

Хотя сети могут быть эффективным средством защиты от дронов, но они, как отметило издание, не являются абсолютно надежными. Повторные атаки дронов могут создавать прорывы в сетке, позволяя начиненным взрывчаткой дронам проникать внутрь и поджидать проезжающие мимо транспортные средства гражданских или военных.

Война в Украине: новости

Ранее Business Insider писал о том, что на фоне войны Ирана и США страны Ближнего Востока начали обращаться к украинскому опыту для противодействия угрозе иранских "Шахедов". Хотя Украина создала впечатляющую систему ПВО, но эксперты в области обороны утверждают, что вряд ли партнеры на Ближнем Востоке смогут полностью скопировать украинскую стратегию с использованием дронов-перехватчиков и применить ее на практике. Они отмечали, что на это есть несколько причин.

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