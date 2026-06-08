Украина, вероятно, уже использует ракеты ERAM дальностью более 930 км, - Defense Express

AGM-188A Rusty Dagger оснащена турбореактивным двигателем, благодаря которому ракета способна поддерживать высокую дозвуковую скорость.

Российские "военкоры" публикуют снимки 8-элементной CRPA-антенны для навигации, которая была найдена среди обломков, вероятно, на месте падения после одной из атак. Они заявляют, что эта CRPA-антенна принадлежит американской компании Zone 5 Technologies.

В Defense Express напомнили, что именно эта компания разрабатывает и производит одну из двух крылатых ракет по программе Extended Range Attack Munition (ERAM), которая была создана для обеспечения потребностей Украины в 2024 году. Речь идет о крылатой ракете AGM-188A Rusty Dagger.

Если заявления россиян подтвердятся, это может быть доказательством того, что Украина уже получила и применяет крылатые ракеты ERAM, включая AGM-188A Rusty Dagger, отметили аналитики. Однако пока никакого официального подтверждения этому не было.

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В издании поделились, на что способна ракета AGM-188A Rusty Dagger. Производитель заявляет, что она способна атаковать цели на расстоянии свыше 930 км.

Также аналитики добавили, что ракеты по программе ERAM создавались с одинаковыми массогабаритными характеристиками в категории 500-фунтовой (227 кг) авиабомбы Mk82. AGM-188A Rusty Dagger весит около 200 кг, из которых 45 кг приходится на боевую часть.

Отмечается, что благодаря небольшой массе и возможности запускаться с любого самолета, способного использовать JDAM, одна эскадрилья из 12 истребителей F-16 может за раз запустить до 144 крылатых ракет ERAM.

В издании напомнили, что AGM-188A Rusty Dagger оснащена турбореактивным двигателем, благодаря которому ракета способна поддерживать высокую дозвуковую скорость, направляясь к цели. В сочетании с небольшими размерами и корпусом с, вероятно, пониженной радиолокационной заметностью ракета является крайне сложной для перехвата.

Кроме того, AGM-188A Rusty Dagger имеет инерционную систему и GPS. Также заявляется, что эта ракета имеет опцию с автономной визуальной навигацией.

Могут ли украинские истребители вооружить ракетами MICA NG

Ранее в Defense Express рассказали, могут ли украинские истребители вооружить новыми французскими ракетами MICA NG. В издании отметили, что получение нового вооружения всегда создает дополнительные возможности для Сил обороны Украины.

В настоящее время ракета находится на стадии испытаний и, хотя в этом году запланировано начало производства, когда действительно начнутся поставки, неизвестно. Еще один нюанс заключается в том, что в настоящее время испытания проводятся с французских истребителей Rafale. Они будут одной из основных платформ для дальнейшего использования.

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