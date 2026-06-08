И 'зебра' не помогает: эксперты объяснили, к каким уловкам прибегают россияне, чтобы сохранить технику

Россияне, чтобы защититься от украинских дронов на оккупированных территориях, маскируют военную технику под гражданскую.

Украинские дроны массово уничтожают российскую технику на оккупированных территориях, поэтому враг для ее сохранности сначала окрашивал грузовики в "зебру", а теперь маскирует под гражданские автомобили.

Об этом пишет Defense Express, отмечая, чтов северной части временно оккупированного Крыма местные жители заметили российский Урал-4320 с новым камуфляжем под гражданский грузовик.

Отмечается, что россияне недавно стали разрисовывать свои грузовики белыми линиями, чтобы "обмануть искусственный интеллект", а камуфляж получил неофициальное название "зебра". При этом издание добавляет, что это не новая идея, так как она применялась еще во время Первой мировой войны.

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Defense Express ссылается на фото из телеграм-канала "Крымский ветер", где видно, что кабина Урал-4320 была окрашена в синий цвет, а кузов - в оранжевый, и благодаря приваренным дополнительным элементам грузовик очень похож на самосвал. Кроме того, военный, управляющий "Уралом", был переодет в гражданскую одежду, а о военной принадлежности транспорта свидетельствовал лишь черный номерной знак.

Говорят, что таким образом россияне пытаются замаскировать свой Урал-4320 либо под ЗИЛ-130, который активно используется в сельском хозяйстве, коммунальных службах, либо под Урал-4320 в варианте самосвала, который свободно продается на гражданском рынке. Кроме того, враг, чтобы уберечься от украинских дронов, собирается активно использовать гражданский транспорт, в частности легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили.

Defense Express отмечает, что маскировка техники и российских военных под гражданских прямо нарушает нормы международного гуманитарного права. Маскировка затруднит идентификацию и ставит под угрозу гражданских, так как с воздуха будет трудно заметить черный номерной знак.

Удары по российской логистике

Как сообщал УНИАН, удары средней дальности (middle strike), которые Украина наносит по логистическим маршрутам россиян на оккупированных территориях юга и востока Украины, продолжают нарушать российскую логистику, и эти оперативные последствия, вероятно, будут только усиливаться в ближайшее время.

Такой прогноз озвучил в своем отчете Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска перекрывают российскую логистику вдоль автомагистрали М-04 Изварино-Донецк-Днепр. Так, 31 мая 3-й армейский корпус сообщил, что украинские войска достигли огневого контроля с помощью беспилотников над оккупированными городами Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка и Кадиевка, которые расположены на автомагистрали М-04 или вблизи нее.

Отмечается, что М-04 является более важной наземной линией связи (НЛС) для российских войск, чем автомагистраль М-14 Ростовская область-Крым на юге Украины.

Темпы российского наступления продолжают замедляться, а боевая эффективность оккупационных войск снижается.

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