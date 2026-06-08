'Мы от них зависим': эксперт объяснил, без какого американского оружия Украина не может обойтись

Он подчеркнул, что противостоять российской баллистике могут только системы Patriot или SAMP/T.

В условиях, когда основным очень эффективным противоракетным средством для Украины является комплекс Patriot, необходимо сотрудничество с США, без него мы не обойдемся. Об этом в эфире Украинского радио сказал военный обозреватель Денис Попович.

"США являются основным производителем и поставщиком перехватчиков для ЗРК Patriot, и всей системы Patriot, которая там производится. Мы от нее зависим сейчас. То есть в плане ПВО без помощи США мы сейчас не обойдемся", - отметил он.

При этом он добавил, что альтернативой является европейский комплекс SAMP/T, но пока у нас в основном комплексы Patriot, на которые мы рассчитываем.

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Отвечая на вопрос, смогут ли нам помочь 16 истребителей Gripen, которые обещают предоставить Украине партнеры в начале 2027 года, Попович подчеркнул, что они никак не помогут в борьбе с баллистикой.

По его словам, против российской баллистики могут работать только Patriot или SAMP/T. Он добавил:

"А в целом Gripen, особенно с ракетами Meteor, - это будет очень хороший вариант для борьбы, в частности, с носителями КАБ. И, безусловно, истребители Gripen усилят и нашу авиацию, и противовоздушную оборону, которая тоже может вестись с помощью авиации. То есть это для нас плюс".

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась к Германии с просьбой передать ей десятки дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot из имеющихся запасов в этом году.

Bloomberg, ссылаясь на свои источники, пишет, что Украина предложила сделку, в рамках которой она получит ракеты для Patriot в обмен на поставку Германии перехватчиков, производство которых ожидается в будущем.

Правительство Германии рассматривает запрос Украины и пока не приняло решение, хотя объявление может быть сделано незадолго до или во время саммита НАТО в июле.

В ночь на 5 мая 2026 года россияне применили против Украины большое количество баллистических ракет, которые нечем сбивать.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил, что враг запустил по Украине 11 баллистических ракет, 8 попали в цель, а еще одну ракету удалось перехватить противовоздушной обороне, а две ракеты не достигли целей.

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