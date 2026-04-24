Скандал в Пентагоне: солдат сделал ставку на захват Мадуро, в котором принимал участие

Военный якобы использовал секретные данные для ставок и заработал более 400 тысяч долларов.

В США арестовали военнослужащего сил специального назначения, которого подозревают в использовании секретной информации для получения прибыли от ставок на результаты военной операции, пишет Axios.

Мастер-сержант Хеннон Кен Ван Дайк, проходивший службу на базе Форт-Брегг, якобы использовал конфиденциальные данные о рейде, направленном против президента Николаса Мадуро, чтобы делать ставки на платформе прогнозов.

По данным следствия, военный был непосредственно вовлечен в планирование и проведение операции, что дало ему доступ к закрытой информации. Используя эти данные, он делал прогнозы относительно событий в Венесуэле.

В ФБР заявили, что подозреваемый смог заработать более 400 тысяч долларов, торгуя прогнозами, связанными с ходом операции.

Дело уже называют прецедентным, ведь это может быть первый случай уголовного преследования за инсайдерское использование информации на рынке прогнозов. Власти США рассматривают такие действия как серьезное нарушение национальной безопасности и финансового законодательства.

Захват Мадуро – что нужно знать

Напомним, в начале января американские военные провели операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе. Захваченного армией США венесуэльского диктатора и его жену доставили в суд в Нью-Йорке.

СМИ сообщали, что в декабре Ватикан пытался договориться с США, чтобы те дали Мадуро возможность бежать в Россию. В Ватикане якобы считали, что Кремль готов обменять Венесуэлу на уступки Белого дома в отношении Украины.

