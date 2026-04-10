Трамп хочет наказать союзников по НАТО из-за войны в Иране, - The Times

Трамп требует немедленных военных действий в Ормузском проливе, называя альянс "бумажным тигром".

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Британию о том, что она, наряду с другими членами НАТО, пройдет аудит, по результатам которого будет решено, кто заслуживает наказания за "разочарование" американского президента во время войны в Иране.

Великобритания, вместе с союзниками по НАТО, сталкивается с давлением в вопросе усиления военной поддержки для обеспечения безопасности Ормузского пролива; для стран, которые не окажут помощь, предусмотрены последствия, пишет The Times.

Сообщается, что растущее давление со стороны Вашингтона происходит на фоне самой жесткой критики в адрес Трампа со стороны премьер-министра Кира Стармера. Недавно он заявил, что "сыт по горло" тем, как действия американского лидера способствуют росту счетов за электроэнергию для домохозяйств и бизнеса.

СМИ пишет, что совсем недавно лидеры двух стран обсудили по телефону "необходимость практического плана по скорейшему возобновлению судоходства" через пролив. Планы Трампа по наказанию и поощрению членов НАТО находятся в стадии обсуждения, но одним из вариантов является вывод американских войск из стран, признанных недостаточно лояльными, что нанесет принимающей стороне как военный, так и экономический удар.

Требования Марка Рютте и позиция Белого дома

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал дипломатов, что простой политической поддержки будет недостаточно и что Трамп требует конкретных военных обязательств в течение ближайших нескольких дней, стремясь возобновить довоенный уровень экспорта нефти из Персидского залива. Источник, участвовавший в дискуссиях, пояснил, что США планируют провести аудит вклада каждого члена в военные усилия, прежде чем решить, кого ждет "расплата".

Администрация Трампа стремится отреагировать на растущее недовольство президента западным альянсом, который он назвал "бумажным тигром". Лишь недавно он высказывал свои претензии к НАТО, назвав реакцию союзников "очень разочаровывающей", и добавил, что единственный способ заставить членов альянса "что-то понять" – это применить к ним давление.

На вопрос об аудите Белый дом сослался на комментарии госсекретаря США Марко Рубио, который на прошлой неделе заметил: "Зачем мы в НАТО? Вы должны задать этот вопрос. Зачем мы посылаем триллионы долларов и размещаем все эти американские силы в регионе, если в трудную минуту нам не разрешают использовать эти базы?"

Трудности координации и роль Кира Стармера

Рютте, который провел "очень откровенные" переговоры с Трампом после того, как президент заявил, что НАТО подверглось "испытанию и... провалило его", вскоре подчеркнул, что некоторые союзники медлят с ответом, так как Трамп не посвятил их в свои планы.

"Частично это объясняется тем фактом, что президент хотел сохранить эффект неожиданности, что я полностью понимаю, но это также означало отсутствие предварительных консультаций, поэтому им пришлось в спешке разбираться в происходящем, а затем активизироваться", – сообщил Рютте. "Когда дело дошло до Ормузского пролива, именно премьер-министр Великобритании Кир Стармер взял на себя роль лидера".

Рютте добавил: "Я знаю, что президент очень заинтересован в том, чтобы морские пути были открыты как можно скорее".

Представитель НАТО отметил: "Генеральный секретарь находится в контакте с союзниками по поводу своих дискуссий в Вашингтоне. Очевидно, что Соединенные Штаты ожидают конкретных обязательств и действий по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Об ультиматуме речи не шло".

Что касается стран, которые с наибольшей вероятностью столкнутся с мерами со стороны Трампа, Испания считается наиболее уязвимой, а действия Франции оцениваются как неудовлетворительные, пишет СМИ.

Ранее УНИАН сообщал, что Рютте заявил о конце "нездоровой зависимости" НАТО от США. Эти комментарии прозвучали на фоне разногласий между США и Европой по поводу войны в Иране и после того, как Трамп пригрозил вывести Америку из трансатлантического альянса.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел негативно отнесся к словесным выпадам главы Белого дома Дональда Трампа в адрес союзников в Европе и Североатлантического альянса. Он заявил, что Трамп сделал для подрыва авторитета НАТО больше, чем Путин.

