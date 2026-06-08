Климат как на Марсе: ученые сделали неожиданное открытие о самой сухой пустыне Земли

Открытие может изменить представления ученых о механизмах формирования пустынь на Земле.

Самая засушливая пустыня на Земле может оказаться гораздо старше, чем предполагали ученые.

Как показало новое исследование, экстремальная засуха в пустыне Атакама на севере Чили началась на десятки миллионов лет раньше, чем считало научное сообщество, пишет Earth. Сообщается, что долгое время считалось, что Атакама приобрела свой нынешний сверхсухой климат около 23 млн лет назад. Эту теорию связывали с двумя важными геологическими событиями – поднятием Анд, которые перекрыли поступление влаги с востока, и формированием холодного течения Гумбольдта в Тихом океане, уменьшающего количество осадков.

Однако международная группа исследователей под руководством геолога Бенедикта Риттер-Принца из Кельнского университета обнаружила данные, которые ставят под сомнение эту версию.

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Ученые изучили кварцевую гальку из центральной части пустыни. Эти камни содержат редкий изотоп неон-21, который образуется под воздействием лучей из космоса. Чем дольше порода остается на поверхности без воздействия дождей, эрозии или оползней, тем больше такого неона накапливается.

Результаты оказались неожиданными. Многие образцы находились на поверхности от 20 до 40 млн лет, а некоторые оказались еще старше. Возраст одной гальки достиг почти 62 млн лет – периода, наступившего вскоре после вымирания динозавров.

По словам исследователей, такие данные говорят о том, что экстремально сухие условия в регионе могли существовать уже в эпоху эоцена, завершившуюся около 34 млн лет назад. Это значительно раньше общепринятой даты формирования пустыни.

Авторы работы также исключили версию о том, что камни были принесены из высокогорных районов Анд. Геологические расчеты показали, что галька на протяжении миллионов лет оставались в пределах самой пустыни.

Ученые предположили, что ключевую роль в возникновении засухи сыграли не местные геологические процессы, а глобальное изменение климата. Около 50 млн лет назад Земля начала постепенно охлаждаться, что привело к изменениям в распределении осадков и расширению засушливых зон по всему миру.

Исследователи считают, что поднятие Анд и течение Гумбольдта лишь усилили уже существующую засуху, но не стали ее первоначальной причиной.

Открытие может изменить представления ученых о механизмах формирования пустынь на Земле. Кроме того, Атакама остается одним из главных природных аналогов Марса. Ее экстремально сухие почвы помогают исследователям изучать пределы выживания жизни в условиях, максимально приближенных к марсианским.

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