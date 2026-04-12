'Нужно пересмотреть НАТО': Трамп устроил истерику в прямом эфире

Президент США не понимает, почему Европа не поддержала его после того, как он целый год оскорблял и унижал европейцев.

США должны "пересмотреть НАТО", поскольку Европа отказалась участвовать в войне с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью Fox News.

В частности, он озвучил ложное утверждение о том, что США якобы потратили 350 миллиардов долларов на военную помощь Украине и Европе для отражения российской агрессии. (При этом полностью проигнорировав тот факт, что США были обязаны оказать помощь в соответствии с Будапештским меморандумом). А также упомянул заявления лидеров Германии о том, что конфликт с Ираном – это "не наша война".

"Мы потратили 350 миллиардов долларов. Они сделали заявление, заявление Германии было сделано, но все заявления были сделаны. Теперь нам нужно пересмотреть НАТО, потому что их не было рядом с нами. И позвольте мне сказать вам, и я говорю это уже 25 лет, их не было рядом с нами и не будет рядом с нами. Их не было рядом с нами. Теперь я очень разочарован", – сказал Трамп.

Трамп и НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, страны Европы отказались принимать непосредственное участие в военной операции США против Ирана. Некоторые из них запретили даже использование своего воздушного пространства для американских самолетов, задействованных в операции.

В риторике европейские лидеры также не поддержали амбиции Трампа. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался журналистам, что США не консультировались с Европой, прежде чем начать войну. Он также высказал мнение, что у Трампа нет убедительного плана того, как эта операция может увенчаться успехом.

Министр обороны Германии Борис Писториус был еще более прямолинеен, заявив, что "это не наша война, мы ее не начинали". Похожий тезис озвучил президент Франции Эммануэль Макрон: "Мы не являемся стороной конфликта".

Вас также могут заинтересовать новости: