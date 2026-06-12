Швеция предупредила о возможном ударе России по НАТО 'в ближайшее время'

Стокгольм полагает, что Кремль может решиться на нападение ещё до того, как восстановит полную боевую мощь.

Швеция официально предупредила об угрозе военного удара России по странам НАТО в относительно краткосрочной перспективе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет парламентской оборонной комиссии страны, опубликованный в пятницу.

Ранее аналитики считали, что российской армии понадобятся годы на восстановление после завершения боевых действий в Украине. Однако новая оценка шведской разведки существенно меняет эту картину.

Ключевые элементы российских вооруженных сил – авиация, флот, средства дальних ударов и возможности гибридной войны – относительно не пострадали от войны, как говорится в отчете. Москва уже сейчас способна организовать ограниченное вооруженное наступление за пределами Украины, отмечают авторы документа.

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Речь идет о том, что главная опасность заключается не в военном превосходстве, а в политическом расчете. Россия может решиться на провокацию против Альянса, если Кремль решит, что "политические условия благоприятны" – даже если традиционный баланс сил не соответствует требованиям для полноценной атаки.

В отчете также обращено внимание на наращивание сил у границ НАТО. Россия формирует новые подразделения в Ленинградском районе и усиливает группировки на Кольском полуострове и в Арктике.

Отдельно авторы отметили турбулентность в отношениях Европы с Соединенными Штатами.

Нынешняя американская администрация ведет внешнюю политику с "непредсказуемостью, быстрыми изменениями, транзакционализмом, более жесткой риторикой и большей готовностью применять военную силу в одностороннем порядке", говорится в документе.

Россия - НАТО

Ранее главнокомандующий немецкой армией заявил, что Россия может напасть на страну НАТО уже к 2029 году – а возможно, и раньше. По его словам, это не сугубо немецкая оценка, а разведывательный консенсус всех 32 союзников по Альянсу. Берлин уже ускорил закупки оружия и наращивает производственные мощности, однако генерал предостерег: долгосрочных программ вооружения недостаточно – нужны промежуточные решения, чтобы закрыть текущие пробелы в боеготовности.

Бывший советник правительства Чехии по национальной безопасности в интервью Укринформу высказал мнение, что все ожидают удара России по Прибалтике, но реальная провокация может произойти совсем в другом месте – например, в черноморском регионе. Наиболее уязвимой целью он назвал Болгарию: она является членом НАТО, но тратит на оборону гораздо меньше, чем прибалтийские страны, находится в состоянии хронической политической нестабильности с восемью выборами за последние годы и является одной из беднейших стран ЕС.

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