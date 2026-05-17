В Чехии назвали страну НАТО, которую Россия может считать 'легкой мишенью'

В этой стране уже давно наблюдается заметная политическая нестабильность.

Россия может нанести конвенциональный удар по одной из балтийских или скандинавских стран, но вопрос заключается в том, действительно ли она это сделает. Об этом заявил экс-советник правительства Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр в интервью "Укринформу".

"Мы всегда смотрим в первую очередь на самые слабые звенья и сосредотачиваемся на представлении, что если Россия когда-нибудь решит проверить единство НАТО, то сделает это именно в Балтии. Страны Балтии имеют определенную географическую уязвимость и являются относительно небольшими государствами, но в то же время, на мой взгляд, сегодня они достаточно хорошо подготовлены. Возможно, стоит задуматься, не произойдет ли такой тест совсем в другом месте. Например, регион Черного моря с этой точки зрения может быть даже более интересным", - высказался политик.

По его словам, некоторые государства могут восприниматься РФ как более легкая цель, например, Болгария. Это связано с тем, говорит Пояр, что она является членом НАТО, но тратит на оборону значительно меньше средств, чем страны Балтии.

"Кроме того, союзники не уделяют ей такого внимания, как странам Балтии. И к тому же там уже длительное время наблюдается заметная политическая нестабильность. Кажется, за последние годы в Болгарии было едва ли не восемь выборов. Также экономически это одна из беднейших стран Европейского Союза. Поэтому с точки зрения Москвы Болгария может выглядеть местом, где что-то "протестировать" было бы проще, чем в Прибалтике", - считает экс-советник правительства Чехии по национальной безопасности.

По его мнению, нужно смотреть на ситуацию шире и предполагать, что если когда-нибудь и произойдет какая-то проверка НАТО или европейской безопасности, то не обязательно там, где все себе представляют.

"Еще одна вещь заключается в том, что российская рациональность отличается от нашей. Россия начинала войну против Украины с представлением, что за несколько дней захватит Киев и поставит там пророссийское правительство, которое позволит контролировать всю Украину. Но прошло уже более четырех лет с момента атаки на Киев, а Россия до сих пор истощается - как в военном, так и в экономическом смысле. Я убежден, что если бы они тогда знали, как эта война будет выглядеть на самом деле, то пытались бы действовать иначе. Думаю, что каждый российский руководитель, включая Путина и его возможных преемников, извлечет из этой войны урок", - подчеркнул Пояр.

Он считает, что следующее возможное испытание или операция не будут проходить по тому же сценарию, а именно вторжением в одну из стран НАТО или ЕС.

"Это тестирование может принимать другие формы - гибридные, политические, экономические или какие-то новые. Но на самом деле, если посмотреть на долгосрочное российское мышление и их modus operandi, то оказывается, что история часто повторяется, и что Россия снова и снова использует подобные модели поведения", - подытожил политик.

Как писал УНИАН, ранее Польша испытала подводный дрон для борьбы с Россией в Балтийском море. Разработчики отметили, что такой дрон был создан в связи с необходимостью контролировать акватории и защищать морскую инфраструктуру.

Таким образом, страны, имеющие выход к Балтийскому морю, уделяют все больше внимания именно беспилотным технологиям, особенно в контексте наличия такого врага по соседству, как РФ.

В то же время генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер сказал, когда Россия нападет на НАТО. По его словам, РФ может атаковать НАТО в 2029 году или даже раньше.

"Различные показатели - наращивание вооружений, увеличение численности персонала, экономические и политические события - сходятся в одной точке: 2029 год. Может ли это произойти раньше? Да. Поэтому нам, во-первых, необходима боеспособность "сегодня вечером"; во-вторых, расширенные возможности к 2029 году; и в-третьих, технологическое превосходство к 2035 году", - отметил он.

