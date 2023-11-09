В медиапространстве поднялась очередная волна относительно возможных мирных переговоров между Украиной и РФ. Якобы должностные ЕС и США склоняют украинских чиновников к возможным уступкам ради прекращения войны. И хотя неофициально в ЕС опровергли эти сообщения, однако идея поставить войну на паузу или по крайней мере посадить стороны за стол переговоров, имеет немалое количество сторонников.

Интереснее вопрос, почему речь в очередной раз идет о мире фактически любой ценой. Здесь стоит упомянуть, что российские официальные спикеры неоднократно заявляли о том, что мирные переговоры между РФ и Украиной должны происходить "с учетом новых реалий". То есть оккупации страной-агрессором четырех украинских областей (по крайней мере их частей). И, конечно, Россия не приемлет никаких разговоров о "Крымнаше". Свежие заявления о готовности к переговорам "из-за поребрика" ничего не меняют.

"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистических началах - как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", - отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря о почве для старта переговоров.

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Но стоит понимать, почему вообще россияне заговорили о переговорах.

Первое, что вдохнуло жизнь в очередную миротворческую волну, это ситуация на фронте. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный публично признал, что ситуация на поле боя зашла в тупик и война превращается в позиционную. Речь не о статье и интервью главкома, в которых он разложил ситуацию по полочкам и предложил рецепты решения, а о самом факте, о котором нашим союзникам было хорошо известно задолго до выхода материалов.

У США есть неофициальное правило зависимости успехов на поле боя и готовности помогать

В США, говорят, есть неофициальное правило зависимости успехов на поле боя и готовности помогать. То есть блестящее освобождение Харьковской области, Херсона и правого берега Херсонщины в прошлом году добавило очков сторонникам помощи и она пошла, хотя и не в ожидаемых объемах и номенклатуре. И, конечно, ситуацию изменило летнее контрнаступление в этом году. Нужно искать новые аргументы для выхода из ситуации, которые и привел Главком.

Второе, что добавляет энергии миротворческим волнам, является американская избирательная кампания. Американское общество расколото в вопросе продолжения поддержки Украины. В частности, совместный опрос международной исследовательской компании Ipsos и агентства Reuters, проведенный в начале октября, свидетельствует об уменьшении поддержки американцами предоставления нашему государству военной помощи.

В частности, по его данным, 41% граждан США считают, что Вашингтон должен обеспечить Украину оружием, тогда как в июне этого года сторонников предоставления Киеву вооружения было 65%. Авторы опроса рассказали, что уровень поддержки среди населения США и вооруженной, и экономической помощи Украине снижается из-за собственных финансовых хлопот американцев.

Без американской помощи Украина проигрывает войну

Не так заметно, но снизилась поддержка и продолжения прямой финансовой помощи. А, как признал президент Украины Владимир Зеленский, без американской помощи Украина проигрывает войну - и здесь мы снова возвращаемся к теме печально известных мирных переговоров.

К тому же есть вопрос, хватит ли американцев на несколько фронтов, учитывая затягивание войны между Израилем и ХАМАС и интенсивность боевых действий на украинско-российском фронте. Американские топ-чиновники уверяют что смогут помогать как Израилю, так и Украине. Об этом говорится и в запросе Белого дома. В то же время в конце октября Пентагон подтвердил, что отдал 155-мм снаряды из Европы вместо Украины Израилю. И хотя США анонсировали увеличение производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров до 100 тысяч в месяц к 2025 году, потенциальная заморозка будет зависеть и от интенсивности боевых действий.

При этом, опять же, все это - пока администрация Байдена у власти. Что будет дальше - вопрос открытый.

Отстают от планов поставки артиллерии и со стороны ЕС, в главной экономике которого - Германии растет влияние антиукраинских партий (это не о том, что "нас сливают", а о возможных рисках, которые стоит учитывать).

Ну, и самый главный вопрос, который и дальше остается без ответа: "Что такое победа?" в понимании наших союзников. "Мы никогда не устанем помогать Украине продолжать защищать себя" - это, конечно, хорошо, но где тут о победе? Возможно, это о подавлении ограничениями, однако РФ (не без внешней помощи) ловко научилась их обходить.

...РФ имеет богатый опыт дезинформационных кампаний и, вероятно, будет стимулировать новые волны "мирных" инициатив.

Ярослав Конощук