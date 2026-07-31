Спецпосланники Трампа собираются в Украину: СМИ сообщили, когда их ожидают

О подготовке такого визита после закрытых переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 июля в Белом доме сообщали американские СМИ.

Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, с которыми неоднократно проводил переговоры президент Украины Владимир Зеленский, могут посетить Киев во второй половине августа в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, осведомленных о планах такого визита.

Важно, что о подготовке такого визита после закрытых переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 июля в Белом доме сообщали американские СМИ.

Визит может состояться на фоне рассмотрения в Сенате законопроекта о новых санкциях против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм и который после его смерти назвали в его честь.

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Стоит отметить, что документ дает президенту США право вводить пошлины до 100% против пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа. После Сената законопроект должна одобрить Палата представителей, которая до начала сентября будет находиться на летних каникулах.

Встреча Зеленского с Трампом

Накануне издание The Economist написало, что почти сразу после прихода Трампа к власти все чаще складывалось впечатление, что отношения США с Украиной безвозвратно разрушены. В последнее время появляются признаки потепления отношений между странами.

Там напомнили, что 28 июля Сенат США 86 голосами против 12 проголосовал за продвижение законопроекта, который предусматривает введение санкций против России и позволяет Трампу устанавливать высокие пошлины для основных импортеров российской нефти и газа.

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