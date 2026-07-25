Министр обороны Италии предложил Федорову стать его советником

Кроцетто говорит, что бывший министр был "тронут" его предложением.

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что предложил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника. Об этом пишет Reuters.

"Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и сказал: "Когда вы хотите приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?"", – отметил Кроцетто.

На вопрос, какой была реакция Федорова, Кроцетто ответил, что бывший министр был "тронут" и расценил предложение как "проявление уважения и дружбы".

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Кроцетто похвалил Федорова, назвав его "одним из тех, кто полностью переписал правила игры на поле боя".

По словам итальянского министра, Федоров добился того, что инициатива на поле боя перешла к Украине. Для этого он изменил методы ведения боевых действий с помощью новых технологий.

Увольнение Федорова

Как сообщал УНИАН, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский объяснил депутатам фракции "Слуга народа", что решил уволить Федорова с поста министра обороны из-за затянувшегося конфликта между ним и теперь уже бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По данным СМИ, депутаты рассказали, что, по словам президента, Федоров и военное командование по-разному видели развитие оборонной сферы.

21 июля Зеленский заявил, что предложил Федорову "достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить его развитие".

Федоров же ответил, что согласен вернуться только на должность министра обороны. "Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть лишь три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, – президент Украины, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами Украины", – сказал он. По словам Федорова, именно поэтому он не соглашается ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны.

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