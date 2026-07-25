Удар РФ по выставке вооружений в Киевской области: главного организатора мероприятия задержали

Генеральный прокурор сообщил, что на открытую площадку были приглашены более 300 человек.

По делу о российском ракетном ударе по месту проведения массового мероприятия в Киевской области правоохранители задержали главного организатора мероприятия. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Он рассказал, что, по данным следствия, "одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областными и районными военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса". Программа предусматривала, в частности, демонстрацию средств противовоздушной обороны.

"На открытую площадку пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей с самого начала находились в условиях очевидного риска для безопасности", – отметил Кравченко.

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По его словам, приглашения на мероприятие были разосланы за девять дней, а точное место и время сообщили за сутки.

"Следствие проверяет, могли ли эти действия способствовать тому, что противник получил возможность подготовить целенаправленный удар. Главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", – сообщил Кравченко.

Он подчеркнул, что в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Сейчас подозреваемый из-за незначительных повреждений находится под конвоем в медицинском учреждении.

"Проведены неотложные обыски в офисе ассоциации и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к организации этого мероприятия. Отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, которые были обязаны реагировать на потенциальные риски", – написал чиновник.

Он добавил, что Офис генпрокурора проверяет деятельность соответствующих подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования, "насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий".

По словам Кравченко, в результате российского удара погибли 10 человек, самому молодому из них было всего 19 лет. Также сто человек получили ранения.

Удар по Киевской области 24 июля

Как ранее писал УНИАН, по факту удара по объекту в Киевской области, где находились представители украинской оборонной промышленности, прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления. Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик сообщил, что, вероятно, враг нанес удар целенаправленно. "Скорее всего, это было направлено на конкретное событие. К сожалению, есть погибшие, разрушения", – отметил он.

Польское издание Defence24 писало, что среди жертв российского удара по выставке оружейников есть сотрудник польской компании. По данным журналистов, он не был гражданином Польши. Также, по их информации из Министерства иностранных дел, были пострадавшие, которым потребовалась консульская помощь.

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