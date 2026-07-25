В Белом доме подтвердили, что Зеленский и Трамп должны встретиться во вторник, - Reuters

Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Между тем украинский источник сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.

Источник также добавил, что украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении боевых действий в воздухе, которое планируется представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив, призванных положить конец войне в Украине.

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Как подчеркнуло издание, Украина и ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, однако они были отклонены. В то же время некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику из-за ударов украинских беспилотников и ракет может смягчить позицию Путина.

В статье напомнили, что в среду Зеленский провел беседу со специальными представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером относительно перспектив возобновления мирных переговоров с Россией. После этого он заявил, что украинские и американские чиновники могут встретиться в Соединенных Штатах уже в ближайшие дни.

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в пятницу сообщил в Telegram, что вместе с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым встретился в Киеве с послом США при НАТО Мэтью Витакером. Стороны обсудили различные аспекты противодействия России на поле боя.

Ранее в пятницу правоконсервативная активистка и союзница Трампа Лора Лумер взяла интервью у Зеленского и сообщила, что он сказал ей, что, скорее всего, на следующей неделе будет находиться в США. По её словам, поездка будет включать встречу с Дональдом Трампом.

Зеленский планирует встречу с Трампом

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский на следующей неделе встретится с Трампом во время визита в Соединенные Штаты Америки. По данным СМИ, визит украинского президента в США запланирован на 28 июля. В рамках поездки президент также должен посетить похороны сенатора Линдси Грэма.

Также мы писали, что Зеленский получил приглашение на визит в США в июле – речь шла о прощании с сенатором Гремом и возможной встрече с президентом Трампом. СМИ сообщали, что Офис президента уже прорабатывает детали поездки. Встреча с лидером США должна быть посвящена дальнейшим дипломатическим усилиям по прекращению войны России против Украины.

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