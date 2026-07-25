Все дела четырех знаков Зодиака резко пойдут вверх в ближайшее время

В списке есть представители знака Козерог.

Четыре знака Зодиака смогут ощутить заметные изменения, после того как Меркурий, отвечающий за общение, мышление и обмен информацией, начал двигаться вперед. Как пишет журнал Parade, на днях Меркурий завершил ретроградную фазу и вернулся к прямому движению в кардинальном водном знаке Рака.

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За последние недели многие могли столкнуться с задержками, сбоями в планах, проблемами с техникой, сложностями в работе или возвращением старых нерешенных вопросов. Во время ретроградного Меркурия часто кажется, что время замедляется, однако этот период имеет и свои преимущества. Он помогает остановиться, переосмыслить происходящее, восстановить связь с людьми из прошлого и завершить дела, которые долго оставались без внимания.

Особенно заметное влияние переход Меркурия в прямое движение окажет на кардинальные знаки: Овен (кардинальный огонь), Рак (кардинальная вода), Весы (кардинальный воздух) и Козерог (кардинальная земля). Астрологи советуют обратить внимание не только на солнечный знак, но и на восходящий и лунный знаки.

Овен

Ретроградный Меркурий активировал ваш четвертый дом, связанный с домом, семьей и внутренним комфортом, поэтому его влияние могло ощущаться особенно сильно. В последние недели вам было непросто находить общий язык с близкими, а эмоциональные всплески могли мешать спокойному решению вопросов. Теперь, когда Меркурий движется вперед, постепенно возвращается ясность, и становится легче провести важные разговоры, которые раньше откладывались.

Также появится возможность продвинуться в домашних делах: решить вопросы с недвижимостью, завершить ремонт, пересмотреть бытовые планы или наконец реализовать идеи, связанные с обустройством пространства.

Рак

Период ретроградного Меркурия в вашем знаке дал возможность остановиться и взглянуть по-новому на то, как вы хотите проявлять себя и какое впечатление производите на окружающих. Вы могли больше времени уделять самоанализу, пересматривать цели и задумываться о будущем.

Теперь, когда Меркурий возвращается к прямому движению, вам станет легче открыто говорить о своих желаниях, планах и мечтах. Появится желание перейти от размышлений к конкретным действиям. Внутренние ощущения, эмоции и мысли начнут лучше сочетаться между собой, что поможет двигаться вперед в личных проектах и начинаниях, которые действительно важны для вас.

Весы

Ретроградный Меркурий мог повлиять на ваши карьерные планы, стремление к признанию, отношения с руководством и то, как вы показываете себя в обществе. Этот период был полезен для переоценки амбиций и понимания того, в каком направлении вы хотите развиваться, однако он также мог принести задержки, путаницу и недопонимание.

Теперь ситуация начинает меняться. С возвращением Меркурия к прямому движению вы почувствуете, что вас лучше слышат и воспринимают всерьез. До начала августа может появиться удачное время для важных переговоров, презентации своих идей, получения новых обязанностей или руководства значимым проектом.

Козерог

Во время ретроградного Меркурия, который затронул ваш сектор партнерства, могли возникнуть сложности в отношениях с любимым человеком, друзьями или деловыми союзниками. Возможно, совместные планы откладывались, а попытки прийти к общему решению сталкивались с препятствиями. Теперь Меркурий снова движется вперед, поэтому постепенно восстановятся взаимопонимание и гармония в отношениях. Вы сможете вернуться к обсуждению общих целей и сделать шаги для укрепления важных связей. Если ранее вы пытались разрешить затяжной конфликт, но не находили выхода, этот период может принести больше возможностей для примирения и окончательного решения спорных вопросов.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вот-вот выйдут на "белую полосу".

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