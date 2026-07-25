В жизни этих знаков Зодиака вот-вот начнется 'белая полоса': что их ждет

В списке есть представители знака Стрелец.

После 25 июля 2026 года для четырех знаков Зодиака начнется более спокойный и благоприятный этап. Прямое движение Лилит поможет оставить позади затянувшиеся переживания, избавиться от внутреннего напряжения и иначе взглянуть на события последних месяцев, пишет YourTango.

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Этот астрологический период станет напоминанием о том, что постоянная борьба не должна быть образом жизни. После важных уроков появится возможность отпустить прошлое, восстановить силы и сосредоточиться на том, что действительно приносит радость. Особенно заметные перемены почувствуют Девы, Скорпионы, Рыбы и Стрельцы.

Дева

В последние недели вам могло казаться, что все силы уходят исключительно на решение чужих и собственных проблем. Вы настолько сосредоточились на преодолении препятствий, что почти забыли, ради чего вообще начали этот путь. Однако после 25 июля ситуация начнет меняться.

Прямое движение Лилит поможет взглянуть на происходящее более объективно. Вы поймете, что сделали все возможное и больше не обязаны постоянно жить в режиме напряжения. Вместо бесконечной борьбы появится желание уделить время себе, отдыху и личным интересам. Именно это станет началом более легкого и спокойного периода.

Скорпион

Последние события могли буквально выбить вас из привычного ритма. Казалось, что одна проблема сменяет другую, а времени остановиться и перевести дух просто не остается. Из-за постоянных забот вы могли забывать даже о собственных потребностях.

После 25 июля вы наконец почувствуете облегчение. Прямое движение Лилит поможет расставить приоритеты и отказаться от всего, что лишь отнимает силы. Вы вспомните, что жизнь состоит не только из обязанностей и переживаний. Когда внутреннее напряжение начнет уходить, вы снова почувствуете вкус к жизни и сможете сосредоточиться на том, что делает вас по-настоящему счастливыми.

Рыбы

В последнее время вы настолько привыкли жить в состоянии постоянного напряжения, что оно стало казаться привычным. Некоторые проблемы занимали все ваши мысли, из-за чего было сложно заметить хорошие перемены вокруг.

После 25 июля многое изменится. Под влиянием прямого движения Лилит вы поймете, что трудности не должны определять вашу жизнь. Вы сможете отпустить старые переживания и перестанете воспринимать их как неотъемлемую часть своей личности. Это принесет внутреннюю свободу, вернет легкость и позволит вновь получать удовольствие от простых вещей. Наступит время жить настоящим, а не бесконечно оглядываться на прошлые проблемы.

Стрелец

Для Стрельцов этот период станет временем важных решений. После 25 июля вы ясно увидите, что именно долгое время мешало двигаться вперед. Это могут быть токсичные отношения, вредные привычки или обязательства, которые давно перестали приносить пользу.

Прямое движение Лилит придаст смелости отказаться от всего лишнего. Хотя перемены могут оказаться непростыми, именно они откроют путь к более спокойной и гармоничной жизни. Если раньше вы часто ориентировались на мнение окружающих, теперь сможете сосредоточиться на собственных желаниях и целях. Освободившись от ненужного груза, вы почувствуете, что жизнь наконец становится значительно легче.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака попали в "черный список" Вселенной до начала зимы.

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