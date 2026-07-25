Вышел первый тизер сериала 'Бегущий по лезвию 2099': о чем он будет

Премьера сериала запланирована на 25 ноября 2026 года.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал первый тизер научно-фантастического мини-сериала "Бегущий по лезвию 2099" (Blade Runner 2099), который станет продолжением одноименной кинофраншизы.

Как можно догадаться из названия, события сериала будут происходить в 2099 году, через 50 лет после второго фильма франшизы. После восстания репликанты захватили власть в Лос-Анджелесе. Молодая беглянка-человек Кора, которая пытается выдавать себя за репликанта, объединяется с охотницей-репликантом Олвен, срок эксплуатации которой подходит к концу. Вместе они пытаются предотвратить исчезновение репликантов.

Как и в случае с оригинальными фильмами, сюжет сериала основан на научно-фантастическом романе Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электрических овцах?" (1968).

Видео дня

Главные роли в проекте исполнили Мишель Йео ""Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Мемуары гейши", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Все везде и сразу", "Wicked: Чародейка") и Хантер Шафер ("Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", "Кукушка", "Виды доброты", сериал "Эйфория").

Премьера сериала запланирована на 25 ноября 2026 года. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Франшиза "Бегущий по лезвию"

Напомним, научно-фантастический фильм "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта вышел в 1982 году. Он рассказывал об охотнике на биоинженерных существ ("репликантов") Рике Декарде (его сыграл Харрисон Форд), который в альтернативном киберпанковском 2019 году выслеживал их с целью "списания" (то есть уничтожения). Впрочем, череда событий заставила его пересмотреть свои взгляды.

Сначала фильм провалился в прокате, но со временем обрел статус культового, а ученые неоднократно называли его одним из лучших научно-фантастических фильмов в истории кинематографа.

В 2017 году вышел долгожданный сиквел "Бегущий по лезвию 2049", который на этот раз снял Дени Вильнев. Теперь в центре сюжета уже находился репликант Ка (его сыграл Райан Гослинг), выслеживавший других репликантов-отступников. Однако неожиданное открытие из прошлого, способное изменить представление о мире репликантов, вывело его на опасный путь.

Вас также могут заинтересовать новости: