Украинские дроны превратили Wildberries в слабое место военной экономики Путина, - FT

Украинские дроны продолжают бить по складам Wildberries, тысячи торговцев разорены.

Российская группа онлайн-ритейла Wildberries убеждала кремлевского диктатора Владимира Путина, что может быть чем-то большим, чем просто российским ответом Amazon. Она также "могла бы бросить вызов возглавляемой США платёжной системе по всему миру".

Но после того как за последнюю неделю украинские удары поразили пять складов компании, Wildberries вместо этого превратилась в ещё одно уязвимое место в военной экономике российского президента, пишет Financial Times.

Атаки – часть новой украинской кампании, использующей во многом отечественные достижения в технологии дальнобойных дронов, чтобы принести последствия путинского вторжения, идущего уже пятый год, в дома обычных россиян.

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Украинские удары повредили российские нефтеперерабатывающие заводы в самом сердце Москвы и даже в далёкой Сибири, вынудив одного из крупнейших в мире производителей энергоносителей ввести нормирование на заправках и импортировать топливо, пишет СМИ.

Теперь атаки на сектор электронной коммерции России грозят перевернуть одну из крупнейших компаний страны, которая в прошлом году отчиталась об обороте в 6,1 трлн рублей и в 2024 году предложила Путину дерзкий план глобальной экспансии, заявляют журналисты.

Wildberries – платформа масс-маркета, нацеленная на ключевой электорат Путина: россиян с невысокими доходами, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Её сеть пунктов выдачи простирается в малые города и сёла, где они стали одними из главных центров местной жизни. Сообщается, что удары, начавшиеся в прошлую субботу, уничтожили товарных запасов на несколько миллиардов долларов в пожарах, которые подняли огромные клубы чёрного дыма над городами в пяти российских регионах.

В ходе последней атаки украинские дроны поразили объект Wildberries в Ленинградской области близ Санкт-Петербурга, вызвав масштабный пожар. Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил атаку.

У этих атак на есть Wildberries объяснение

Александр Коляндр, директор Eurasia Group, отметил, что экономический ущерб выйдет за рамки утраченных товарных запасов. "Потеря товаров разорит тысячи торговцев, что приведёт к неуплаченным налогам, дефолтам по кредитам и тому подобному", – заявил он, добавив, что удары лишат государство десятков миллиардов рублей налогов от крупного налогоплательщика.

Украина обосновала атаки как возмездие за российские удары по складам "Новой почты" – украинской частной почтовой службы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что логистическая сеть Wildberries использовалась для снабжения российской армии "компонентами дронов, навигационным оборудованием и другим снаряжением".

Хотя пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это отрицал, продавцы на платформе Wildberries предлагают товары, которые могут использоваться для изготовления боевых дронов или в качестве базового снабжения для солдат на фронте – например, бронежилеты и шлемы, говорится в материале.

Эти товары, многие из которых импортируются из Китая и подпадают под западные положения о продукции двойного назначения, популярны среди низовых сторонников войны, которые собирают средства на экипировку российских войск и строят примитивные дроны в рамках "народного военно-промышленного комплекса".

Подавляющее большинство товаров, продаваемых на Wildberries, которая построила свою репутацию как онлайн-ритейлер одежды, ориентированный на женщин, не имеют военного применения.

Ущерб огромен

Первые четыре удара уничтожили около 444 000 квадратных метров, или 8% складских площадей Wildberries, по данным росСМИ. Восстановление складов может обойтись компании примерно в 36 млрд рублей. Многие малые предприятия, продающие свои товары на Wildberries, которая контролирует почти половину российского рынка электронной коммерции, потеряли свои запасы в результате ударов.

Первый удар – по складам в Электростали близ Москвы и Котовске на юге – только сам по себе мог уничтожить товарных запасов на сумму от 150 до 235 млрд рублей, что сопоставимо с чистой прибылью Wildberries в 175 млрд рублей за 2025 год. Продавцы Wildberries публиковали эмоциональные видео в Instagram, рассказывая, что их бизнес был уничтожен за одну ночь.

"Прямо сейчас на складе горят 4000 моих шуб стоимостью более 20 млн рублей. Что я могу сделать, чтобы помочь себе? Ничего", – гласит подпись к видео одной продавщицы, стоящей на обочине дороги, за спиной которой поднимается столб дыма.

Российские продавцы остаются ни с чем

Одна основательница косметического бренда рассказала, что потеряла в результате ударов 1 млн рублей. "Я не могу успокоиться. Я в шоке. Каждый предприниматель в шоке. У меня не осталось сил, – написала она в Instagram. – Мы только из новостей узнали, что если что-то взорвёт склад, нам ни хрена не возместят".

И єто действительно так, ведь менее чем за две недели до первых ударов Wildberries изменила свои условия, классифицировав атаки дронов как форс-мажор и сняв с себя любые обязательства по компенсации торговцам за утраченные товары.

По мере нарастания общественного возмущения Татьяна Ким, соосновательница и генеральный директор Wildberries, заявила, что страховщики не желают покрывать ущерб от атак дронов, но пообещала компенсировать потери 88 000 продавцов, которых она назвала "самыми мелкими и наименее защищёнными" продавцами Wildberries.

По словам Ким, программа будет выплачивать продавцам средства так, как если бы уничтоженные товары продолжали продаваться с той же скоростью и по той же цене, что и до атак дронов.

Но продавцы в групповых чатах в мессенджере Telegram жаловались, что выплаты составляют лишь малую долю стоимости их уничтоженных запасов. Один продавец написал, что Wildberries выплатила ему всего 37 000 рублей после того, как он потерял товаров на 1,5 млн рублей в пожаре в Электростали.

Другие новости о продолжающихся ударах Украины по России

Ранее УНИАН сообщал, что удары по Wildberries разбудят Россию. Новая кампания призвана не только нанести экономический ущерб, но и продемонстрировать россиянам, что война все больше затрагивает каждого из них.

Кроме того, мы также рассказывали, что война на истощение оказалась выгодной Украине. В первые годы после полномасштабного вторжения считалось, что природные, экономические и человеческие ресурсы РФ будут ее сильной стороной в случае затягивания войны.

Однако реальность оказалась другой. Оказалось, что путинская военная экономика не выдерживает военных действий и "рушится" на фоне украинской кампании дальних ударов.

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