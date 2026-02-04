Три августовских Спаса в этом году будут отмечаться по новому стилю.

Ежегодно в конце лета в Украине наступают три Спаса - это древние украинские праздники, которые сочетают народные традиции с православными верованиями. Каждое из торжеств названо в честь одного из сезонных продуктов августа. И каждое имеет уникальные обычаи, сохранившиеся до наших предков.

Мы разобрались, когда Спасы в 2026 году празднуются по новому православному календарю, что в них принято делать и что они означают.

Когда Медовый Спас 2026

Медовый Спас, он же Малый, Маковый или Маковей отмечается первым из всех. По новому стилю его датой будет 1 августа, а те, кто придерживается старого календаря, отпразднуют 14 августа. В православных храмах в этот день проводится богослужение в честь Животворящего Креста Господнего, на котором был распят Христос.

По украинским традициям принято святить мёд, различные растения и травы, а также воду - как в емкостях, так и в домашних колодцах. Женский пол устраивает девичьи гуляния, плетет венки и гадает на них. Также на праздник существует древнее обрядовое блюдо - шулики с медом.

Когда Яблочный Спас 2026

Второй, Великий, Святой Спас считается важнейшим из всех. Посвящается Яблочный Спас великому христианскому празднику Преображение Господне, которое наступает 6 или 19 августа по новому и старому стилю соответственно.

Все Спасы 2026 имеют дохристианские корни, и Яблочный не является исключением. В его праздновании прослеживаются языческие традиции празднования уборки урожая. В храмах освящают такие природные дары, как фрукты, овощи, пчелиные соты, колоски. В украинских верованиях считается, что до этого праздника запрещается пробовать яблоки.

Когда Ореховый Спас 2026

Последний, Третий Спас также называют Хлебным и Холщовым. Его датами по новому и старому календарях являются 16 и 29 августа. А по христианскому календарю ему соответствует праздник Перенесение Нерукотворного образа Господнего.

Как и во все Спасы в августе, принято святить пищевые продукты, прежде всего - мёд, орехи, зерно, муку. Но его отличие от двух предыдущих праздников в том, что в храм также приносят для освящения различные ткани и рушники. В целом же на Ореховый Спас принято печь хлеб из молодого зерна и убирать урожай.

