Бывшая жена Дзидзьо впервые за долгое время показала годовалого сына (фото)

Первый день рождения малыша прошел в июне.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя - Ярослава), бывшая супруга музыканта Дзидзьо, показала подросшего сына Льва.

Как известно, в июне мальчику исполнился годик.

"Маленький, а уже характер есть. Ну все, теперь официально – в нашей семье на одного спортсмена больше! Когда мама и папа любят спорт, Лев решил не отставать. День начинается со спортивной площадки. Поднимает гирю с такими серьезными звуками "Хххх-ууууууу!" и напряженным лицом, будто устанавливает мировой рекорд, а потом - самая приятная миссия… подарить маме цветочек. Потому что настоящий мужчина – это не только о силе, но и о заботе. И, похоже, мы растим именно такого", - отметила Славия.

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Напомним, после первого дня рождения сына SLAVIA вспоминала первые месяцы материнства и успехи маленького сына:

"В первый месяц жизни наш сын удивил всех: вместо того, чтобы набирать вес, решил похудеть на 100 граммов. Наверное, готовился к пляжному сезону. А я настолько погрузилась в новый статус мамы, что иногда забывала поесть сама. Когда же в меню добавилась смесь, господин Лев начал активно расти и набирать вес. Но даже сейчас его любимый ресторан – "мамино молочко", и конкуренции там пока нет. В 10,5 месяцев он решил, что ползать – это уже не его уровень, и пошел сам. Теперь у нас дома работает круглосуточная служба контроля за маленьким исследователем".

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