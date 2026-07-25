Бывшая жена Дзидзьо впервые за долгое время показала годовалого сына (фото)

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя - Ярослава), бывшая супруга музыканта Дзидзьо, показала подросшего сына Льва.

Как известно, в июне мальчику исполнился годик.

"Маленький, а уже характер есть. Ну все, теперь официально – в нашей семье на одного спортсмена больше! Когда мама и папа любят спорт, Лев решил не отставать. День начинается со спортивной площадки. Поднимает гирю с такими серьезными звуками "Хххх-ууууууу!" и напряженным лицом, будто устанавливает мировой рекорд, а потом - самая приятная миссия… подарить маме цветочек. Потому что настоящий мужчина – это не только о силе, но и о заботе. И, похоже, мы растим именно такого", - отметила Славия.

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Бывшая жена Дзидзьо впервые за долгое время показала годовалого сына (фото)
Бывшая жена Дзидзьо впервые за долгое время показала годовалого сына (фото)
Бывшая жена Дзидзьо впервые за долгое время показала годовалого сына (фото)

Напомним, после первого дня рождения сына SLAVIA вспоминала первые месяцы материнства и успехи маленького сына:

"В первый месяц жизни наш сын удивил всех: вместо того, чтобы набирать вес, решил похудеть на 100 граммов. Наверное, готовился к пляжному сезону. А я настолько погрузилась в новый статус мамы, что иногда забывала поесть сама. Когда же в меню добавилась смесь, господин Лев начал активно расти и набирать вес. Но даже сейчас его любимый ресторан – "мамино молочко", и конкуренции там пока нет. В 10,5 месяцев он решил, что ползать – это уже не его уровень, и пошел сам. Теперь у нас дома работает круглосуточная служба контроля за маленьким исследователем".

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