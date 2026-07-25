В РФ назревает топливный коллапс: Москву спасают, а регионы оставляют без топлива, - эксперт

Кремль в первую очередь обеспечивает Москву и центральные регионы.

Россия все больше зависит от импорта нефтепродуктов, а в отдаленных регионах уже наблюдаются серьезные проблемы с обеспечением топливом. При этом Москва получает ресурсы в первую очередь. Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Эспрессо".

Он подчеркнул, что сейчас Россия активно наращивает импорт нефтепродуктов из нескольких стран.

"Россия сейчас активно начала закупать нефтепродукты на импорте. На них активно работает половина нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Они закупают более 120 тыс. тонн в месяц у Казахстана. К ним сейчас добавились нефтепродукты из Индии", - отметил Пендзин.

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По словам эксперта, один из крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов принадлежит российской компании "Роснефть", а произведенные там нефтепродукты поставляются в Россию танкерами.

Однако, как добавил Пендзин, Силы беспилотных систем Украины наносят удары по логистике этих поставок.

"С помощью дронов на данный момент Силы беспилотных систем активно прореживают эти маршруты. Но нужно понимать: Россия в любом случае везет импорт", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул неравномерность распределения топлива внутри РФ. Экономист отмечает, что Кремль в первую очередь обеспечивает Москву и центральные регионы, чтобы создать иллюзию стабильности, в то время как периферия уже испытывает острый дефицит.

"Москва и Центральный федеральный округ обеспечиваются полностью, чтобы показать хорошую картинку, будто очередей нет. В то же время в отдаленных субъектах федерации нет нефтепродуктов даже для экстренных служб - скорой помощи или МЧС. Поэтому нужно понимать, что отдалённые субъекты федерации уже находятся в состоянии коллапса. Москва же будет снабжаться по высшему разряду, чтобы продемонстрировать хорошую картинку", - добавил Пендзин.

Дефицит топлива в РФ - последние новости

Ранее издание Financial Times писало, что Россия начала закупать в Индии бензин , произведенный из своей нефти. Партия из Индии, которая должна прибыть в Россию на этой неделе, скорее всего, является крупнейшей отдельной партией импортного бензина с момента начала топливного кризиса, однако это не единственный источник топлива.

В то же время Bloomberg сообщал, что бензиновый кризис в России смягчается. По словам журналистов, надежной независимой статистики, которая позволила бы оценить последние заявления российских властей, нет, однако в соцсетях действительно отмечается улучшение ситуации с поставками.

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