Зрелищные сцены выживания в кино часто оказываются далеки от реальности.

Фильмы о выживании не просто дарят ощущение приключения, но и заставляют задуматься, смогли бы мы сами справиться с подобными испытаниями. Однако важно понимать, что за эффектными сценами нередко скрываются ошибки, которые в реальности могли бы стоить герою очень дорого. Разберемся, какие навыки нужны для выживания на самом деле и насколько правдоподобно они переданы в кино.

Что нужно для выживания в реальности - разоблачение киномифов

Голливуд любит показывать выживание как череду ярких подвигов: герой добывает воду из пустыни, строит плот за один день и легко справляется с любыми опасностями. Но многие такие приемы работают только на экране и не имеют ничего общего с настоящими законами природы.

Вода из кактуса

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Так, например, если попытаться вспомнить, какое главное правило выживания в фильмах о пустыне, - на ум сразу приходит сцена, в которой измученный герой срезает верхушку кактуса и утоляет жажду водой из растения. В реальности же такой способ почти наверняка закончится проблемами.

Дело в том, что большинство кактусов не хранят чистую питьевую воду - внутри них находится густая горькая жидкость с веществами, которые растение использует для защиты от животных. Ее употребление может не только вызвать сильное расстройство пищеварения, но и ускорить обезвоживание.

Конечно, съедобные виды существуют, но без специальных знаний определить безопасный вариант практически невозможно.

Костер трением

Кино часто показывает, как человек за несколько минут добывает огонь, просто вращая одну палочку о другую. На экране это выглядит легко, но в природе такой способ требует гораздо больше подготовки.

Для успешного розжига нужны сухие материалы, подходящая древесина, качественный трут и правильная техника. Без этого попытки закончится лишь потраченными силами, стертыми руками и небольшим количеством дыма.

Высасывание яда из раны

После укуса змеи герои часто пытаются спасти товарища, высасывая яд из места укуса. Этот прием десятилетиями повторяется в боевиках и вестернах, хотя пользы от него практически нет.

Яд быстро распространяется в тканях, поэтому удалить его таким способом просто невозможно. Зато человек, который пытается помочь, может занести инфекцию в рану или даже подвергнуть опасности себя. При укусе змеи гораздо важнее сохранять спокойствие и как можно скорее получить медицинскую помощь.

В чём секрет выживания в кино - ошибки, ставшие частью поп-культуры

Многие киношные приемы кажутся правдоподобными только потому, что зрители видели их десятки раз. Из-за этого со временем человек перестает задумываться, насколько такие события вообще возможны в реальной жизни. Тем не менее природа не подстраивается под сценарии.

Плот из случайных веток

Приключенческие фильмы любят показывать, как герои за несколько дней собирают надежный плот из палок и веревок. Однако в реальности такая конструкция требует гораздо больше времени и инструментов.

Чтобы создать плавучее средство, способное выдержать открытое море или сильное течение, нужны подходящие материалы и серьезные навыки. Случайные ветки, связанные лозами или камышом, скорее всего, развалятся при первой серьезной нагрузке.

Мох всегда растет с северной стороны

Еще один популярный миф утверждает, что определить направление в лесу можно по мху на деревьях - согласно фильмам, он всегда появляется с северной стороны ствола.

На самом же деле мох растет там, где для него подходят условия: высокая влажность, тень и отсутствие прямого солнечного света. Он может покрывать дерево с разных сторон, поэтому использовать его как природный компас бесполезно. В незнакомом лесу такой ориентир скорее запутает, чем поможет.

Прижигание раны раскаленным металлом

Еще один популярный сюжет: герой получает ранение, нагревает нож на огне и мгновенно останавливает кровь. Но в реальной жизни такой способ может сделать только хуже.

При этом нельзя просто объяснить, в чём секрет выживания с открытой раной - все зависит от конкретных условий и состояния человека. Однако обычный раскаленный предмет практически наверняка лишь оставит сильный ожог, повредит ткани и, как следствие, повысит риск инфекции. В итоге вместо решения одной проблемы человек может получить сразу несколько новых.

Ранее мы делали ТОП нереалистичных сцен в кино.

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