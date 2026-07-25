Уклонистам хотят перекрыть доступ к госуслугам и деньгам: омбудсмен раскрыла детали

Соответствующие законопроекты уже разработаны, утверждает Решетилова.

В Украине уже разработаны законопроекты, предусматривающие ограничение прав тех, кто уклоняется от мобилизации. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире Радио Свобода. По ее словам, эти законопроекты уже разработаны, но еще не представлены в парламент.

Она пояснила, что речь идет о введении таких мер, как ограничение предоставления административных услуг, использования водительских прав нарушителями, арест их счетов

"Это такой комплекс мер, который позволит проводить более эффективные розыскные действия в отношении правонарушителей, уклоняющихся от мобилизации, а также ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, предоставляемым государством", – отметила Решетилова.

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По её мнению, "это справедливо по отношению к тем военнослужащим, которые длительное время добросовестно несут службу и уже нуждаются в замене".

"Этот комплекс мер должен осуществляться параллельно с продуманной постепенной демобилизацией военнослужащих. Речь идет о тех четких сроках службы, о которых мы уже давно говорим", – подчеркнула омбудсмен.

Также она заявила о необходимости перехода от экономического бронирования к критическому.

"Нам необходимо пересмотреть принципы резервирования в различных секторах экономики, и весь этот комплекс мер должен обеспечить фактически ротационный принцип. Мы постепенно увольняем из армии тех, кто уже не первый год несет службу, и параллельно пополняем армию новыми свежими силами", – отметила Решетилова.

Мобилизация в Украине: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сравнил ситуацию с мобилизацией в областях. По его словам, наиболее критическая ситуация сейчас наблюдается в Закарпатье, а двумя "позитивными регионами" он считает Кировоградскую и Хмельницкую области. Омбудсмен сообщил, что известно о четырех случаях убийства людей в помещениях ТЦК и СП.

Также Лубинец рассказал, к чему приведет дальнейшее игнорирование проблемы "бусификации" в Украине. Омбудсмен подтвердил, что многочисленные нарушения прав граждан во время мобилизации приводят к тому, что может начаться силовое противостояние между военнообязанными и сотрудниками ТЦК.

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