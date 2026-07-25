Откладывают яйца, из которых вылупляются особи другого вида: что это за странные существа (фото)

Благодаря тщательному морфологическому анализу и ДНК-баркодингу исследователи подтвердили, что этот вид относится к группе видов Messor structor.

Муравьи рода Мессор относятся к числу самых странных насекомых в Европе. Некоторые королевы размножаются ксенопарией - откладывая яйца, из которых вылупляются особи совершенно другого вида, а не их собственного. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что они также известны своим скрытым разнообразием - многие виды выглядят почти одинаково невооруженным глазом, но генетически отличаются, что создает постоянные проблемы для таксономистов.

Теперь международная группа исследователей добавила в этот список новое название. Новый описанный вид, Messor odrysarum, был обнаружен гнездящимся вдоль грунтовых дорог в дубовых лесах и открытых лугах в регионе Восточных Родоп в Болгарии, на высоте до 647 м. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале ZooKeys.

Видео дня

Новый вид муравья получил свое название в честь древнего фракийского государства Одрисия, исторические географические границы которого включали регион, где он был обнаружен.

Интересно, что вид принадлежит к роду Мессор, группе муравьев, ценимых в экологическом плане за их роль сборщиков зерна в засушливых и полузасушливых экосистемах. Благодаря тщательному морфологическому анализу и ДНК-баркодингу исследователи подтвердили, что этот вид относится к группе видов Messor structor.

Он тесно связан с балканско-анатолийским видом Messor oertzeni, но отличается рядом физических признаков: меньшим размером тела, однородной чёрной окраской с редкими красноватыми оттенками, суженной головой за глазами, более длинными и густыми волосками и более длинным скапусом усиков.

Важно, что это открытие увеличивает общее количество признанных видов Messor в Болгарии до девяти. В целом, род насчитывает 134 признанных вида по всему миру, причём наибольшее разнообразие наблюдается в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На Балканах Греция и Болгария являются очагами распространения, насчитывая не менее 16 и 8 видов соответственно, хотя таксономический статус некоторых из них остаётся неопределённым.

Помимо описания нового вида, в исследовательской работе также приводится редкое переописание королевской касты (первичной репродуктивной самки) близкородственного вида Messor oertzeni на основе недавно собранных экземпляров. Эти новые данные являются еще одним шагом в распутывании сети скрытых видов и таксономических сложностей рода Messor.

Интересные существа

По словам специалиста Стива Харриса, несколько видов мангустов охотятся на такую ​​грозную добычу, как ядовитые змеи. Будучи быстрыми и ловкими, они часто уклоняются от укусов, но при этом устойчивы к яду этих рептилий.

Мангусты демонстрируют высокую степень устойчивости к яду благодаря небольшим изменениям в рецепторах ацетилхолина, которые передают сигналы к мышцам.

Вас также могут заинтересовать новости: