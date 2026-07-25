Мужчина наткнулся на золотые браслеты, которые привели археологов к сокровищу викингов

Недалеко от города Рольд на севере Дании обнаружили шесть браслетов из чистого золота, возраст которых превышает 1000 лет. Эта находка стала одной из крупнейших находок золота эпохи викингов, когда-либо сделанных в стране. Об этом сообщает Daily Galaxy.
"Клад был найден после того, как местный житель заметил два золотых кольца, торчащих из земли рядом с лесной тропинкой недалеко от города Рольд в Химмерланде. Находки доставили в археологический отдел Музеев Северной Ютландии, где эксперты быстро поняли, что наткнулись на нечто необычное", - отмечается в материале.
После чего археологи обыскали прилегающую территорию с помощью металлоискателей и нашли еще четыре браслета. Все шесть предметов были найдены целыми и изготовлены из чистого золота, а их общий вес составил 762,5 грамма. Представители Музеев Северной Ютландии заявили, что эта находка является третьей по величине находкой золота эпохи викингов в Дании.
Древнее золото викингов, откопанное спустя 1 000 лет
Клад из Ролда датируется поздней эпохой викингов - периодом между 900 и 1000 годами н. э. Он относится к времени, когда Дания стремительно менялась, а местные правители постепенно объединялись под влиянием более сильной центральной власти.
"Эта находка относится к той же эпохе, что и король Харальд "Блютуз", который объединил значительную часть Дании, а впоследствии, около 965 года н. э., увековечил свои достижения на знаменитом камне Йеллинг", - поясняется в публикации.
Издание отмечает, что браслеты такого типа были известны по всей Скандинавии в эпоху викингов, однако в основном их изготавливали из серебра, а не из золота. Такие предметы были гораздо более редкими и ассоциировались преимущественно с самыми состоятельными представителями общества. В частности, руководитель отдела культурного наследия Музеев Северной Ютландии, археолог Торбен Сарау сказал:
"В эпоху викингов золото было сосредоточено в руках абсолютной элиты общества, и именно поэтому находки такого рода являются чрезвычайно редкими".
Золотые браслеты викингов свидетельствуют о древнем мастерстве
Шесть браслетов не похожи друг на друга и свидетельствуют о нескольких различных техниках обработки металла. Три из них изготовлены путем скручивания двух золотых стержней. Один из таких экземпляров украшен тонкой золотой проволокой, а концы оформлены в виде шариков.
"Остальные браслеты были изготовлены из цельных стержней или золотой проволоки и имеют плотно обмотанные концы, известные как "беговые узлы". Один браслет выделяется особенно: его уплощенные концы украшены зигзагообразными фигурами и треугольными узорами", - объясняется в материале.
Почему браслеты викингов были закопаны?
В Музее Северной Ютландии подчеркнули, что точная причина остается невыясненной. Археологи говорят, что клад был намеренно спрятан - либо для защиты ценных предметов в неспокойные времена, либо в рамках ритуальной практики.
"Когда такие кольца складывали вместе, это часто интерпретировалось как намеренное сокрытие - либо для сохранения ценностей в неспокойные времена, либо как часть ритуалов, точное значение которых сегодня трудно определить. Поэтому кольца из клада Ролда дают редкую возможность заглянуть в мир и социальную структуру викингов", - сказал Сарау.
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