Держат клыки над водой: возле Чернобыля засняли необычных пловцов (видео)

Они легко переплывают реки, озёра и каналы в поисках корма.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали, как дикие кабаны преодолевают водное препятствие.

Соответствующее видео обнародовали специалисты учреждения. На нем можно увидеть, как крупные сильные животные пересекают водоем, успешно преодолевают его и "высаживаются" в поймах.

Съемка получилась очень качественной – видно, что мощные кабаны уверенно плывут, держа грозные клыки над водой.

"Да, это дикий кабан. И да, он прекрасно умеет плавать. Вода для него – не препятствие, а ещё один путь. Дикие кабаны легко переплывают реки, озёра и каналы, преодолевая значительные расстояния в поисках корма, безопасных мест или новых территорий", – объясняют исследователи.

Видео – Виктор Костюченко

Другие обитатели Чернобыльской зоны

Как писал УНИАН, на днях в Чернобыльской зоне заметили стадо редких животных – лошадей Пржевальского. Исследователям удалось зафиксировать сразу 8 лошадей. Это были взрослые особи и детёныши – стадо сняли на фоне дома. По словам учёных, лошади Пржевальского – животные с крепкими семейными узами. Обычно они живут небольшими стадами, в состав которых входят жеребец, несколько кобыл и их потомство. Очевидно, лошади так близко подошли к зданию, потому что оно заброшено после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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