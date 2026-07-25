Меньше вещей – меньше стресса: 3 вещи, которые никогда не стоит брать в поездку

Об этом рассказала бывшая любительница брать всё подряд, теперь ее путешествия стали намного проще.

Большинство людей любят путешествовать и ненавидят собирать вещи. Всегда есть стресс и тревога о том, что взять. Достаточно ли этого? Взяты ли правильные вещи? Не забыто ли что-нибудь? Не будет ли чемодан слишком тяжёлым? А если есть дети, все эти вопросы приходится задавать за каждого.

Именно об этом рассуждает Кортни Карвер – автор, которая упрощает свою жизнь с 2010 года, избавляясь от того, что мешает жить: беспорядка, долгов, суеты и лишнего. По ее словам в материале для Be More Withless, имея чуть меньше вещей и стресса, все мы могли бы наслаждаться более простыми путешествиями.

Раньше она сама была хроническим "перекладчиком" чемодана: куда бы ни ехала, брала слишком много. Теперь есть три вещи, которые она больше никогда не берёт с собой. Сборы – это стресс, но так быть не должно.

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3 вещи, которые она больше никогда не берет с собой ради более простого путешествия

Ради собственного душевного спокойствия и более простого путешествия есть три вещи, которые Кортни больше никогда не берёт. Оставляя их дома, она меньше нервничает и больше наслаждается поездками.

Причина, по которой существует столько забавных мемов про сборы, в том, что это знакомо всем. "Я не надевала это с тех пор, как купила, так что мне определённо стоит взять это в трёхдневную поездку" или "Еду в путешествие. Мне нужно около четырёх нарядов. Я упаковала 35 на всякий случай".

Когда она начинает нервничать, что в поездке не окажется нужного, она напоминает себе, что, скорее всего, сможет раздобыть необходимое на месте по прибытии. Простоту путешествия она ставит выше упаковки всего, что только может понадобиться.

Обычно докупать ничего не приходится, но она знает, что при необходимости может приобрести зубную щётку или лишнюю футболку.

1. Перед поездкой она оставляет дома лишнюю обувь

Однажды Кортни поехала в Мексику меньше чем на неделю. Она взяла пять пар обуви плюс те, что были на ней, а потом всю поездку проходила в шлёпанцах.

О чём она только думала? Теперь она берёт или носит только ту обувь, в которой может комфортно пройти километры. Новую обувь в поездку она не берёт, потому что знает: это верный путь к боли и страданиям. Жизнь слишком коротка, чтобы носить неудобную обувь, где бы человек ни находился.

2. Путешествуя, она не берёт "аспирационные" вещи

Почему мы думаем, что в отпуске станем другими людьми? Она всё та же, и ей по-прежнему нравится носить и использовать одни и те же вещи, даже находясь в другом штате или стране.

Раньше она брала особо нарядные вещи на случай, если подвернётся особо нарядное мероприятие. Теперь, если это не запланировано заранее, она берёт только то, что обычно носит.

Планирование каждого возможного сценария в путешествии никогда не приводит к меньшему стрессу при сборах. Вместо этого стоит собираться исходя из реальности поездки. Если случится что-то неожиданное, с этим можно разобраться, когда оно произойдёт. Но по правде говоря эти лишние вещи, скорее всего, не понадобятся.

Вместо этого стоит просто взять любимые вещи, подходящие под климат места назначения. Попытки разносить новую обувь или примерить новый стиль во время путешествия обычно лишь добавляют стресса.

3. Теперь, путешествуя, она никогда не "упаковывает" извинения за повторение нарядов

Дома Кортни носит одни и те же вещи снова и снова (без извинений), поэтому в поездке чувствует себя ещё комфортнее, повторяя наряды. Дома она одевается, обходясь 33 вещами или меньше каждые три месяца, а ради более простого путешествия собирается как минималист.

Вместо того чтобы пытаться управляться со слишком большим количеством вещей, она хочет провести поездку, исследуя и наслаждаясь новым городом или страной.

Отличный способ поэкспериментировать с лёгкими сборами и более простым путешествием – собрать вещи на половину поездки. Начать стоит с практики на собственных вещах, а не на детских. Немного попрактиковавшись, человек почувствует себя увереннее и в других способах сокращения. Если вы уезжаете на неделю, спросите себя, что нужно на три-четыре дня.

Недавно Кортни путешествовала две недели, а собралась на одну. Не стоит бояться повторять наряды. Люди едва замечают, что человек носит в повседневной жизни. Маловероятно, что кто-то заметит это или обратит внимание во время путешествия. Она не станет извиняться ни за повторение нарядов, ни за ряд других подобных вещей.

Если есть сомнения, не берется ли слишком много, стоит отследить, что действительно используется в следующей поездке. Обратите внимание на обувь и рубашки, которые так и не были надеты, или на лишние вещи, так и не покинувшие чемодан.

А затем составьте простой список для сборов в приложении заметок для следующей поездки, не включая в него то, что на самом деле не нужно. Брать меньше, переживать меньше – и наслаждаться следующей поездкой ещё больше.

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