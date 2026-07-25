Как избавиться от неприятного запаха в обуви: эксперты советуют положить туда один продукт

Этот продукт нужно оставить в обуви на всю ночь.

Влажная обувь с неприятным запахом - одна из самых неприятных летних проблем. Причиной этого являются пот и бактерии, которые размножаются в теплой и влажной среде, особенно когда человек много ходит или занимается спортом.

Однако, как пишет TOP, не обязательно покупать дорогие спреи или специальные средства. Помочь могут и простые домашние способы, например, использование обычного чая.

"Для начала попробуйте простой домашний способ с пакетиком чая. В каждую туфлю положите по одному сухому пакетику черного чая (может быть также зеленый). Помните, что пакетики не должны быть заваренными, поскольку мокрый пакетик чая может только усугубить проблему, дополнительно увлажнив внутреннюю часть обуви", - объясняется в материале.

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Оставьте пакетики с чаем в обуви на всю ночь в проветриваемом месте. Утром выньте пакетики и понюхайте обувь. После этого запах обязательно станет более приятным.

"Вы также можете воспользоваться другими домашними способами освежения обуви, в частности пищевой содой. Положите по 2 столовые ложки пищевой соды в каждый ботинок в тонком хлопковом мешочке или рассыпьте средство по стельке и оставьте на ночь. Утром просто высыпьте ее", - посоветовали в публикации.

Пищевая сода хорошо впитывает влагу и нейтрализует неприятные запахи. Если ее нет дома, в обувь можно также положить свежую цедру лимона, апельсина или мандарина. Их цитрусовый аромат замаскирует неприятный запах.

"Еще один способ, помогающий решить проблему неприятного запаха в обуви, - это... замораживание. Когда обувь высохнет, положите ее в герметичный полиэтиленовый пакет и поместите в морозильную камеру на 5-6 часов. Благодаря низкой температуре количество бактерий, вызывающих неприятный запах, уменьшится. Доставая обувь, не забудьте ее просушить. Эту хитрость не применяйте к кожаной обуви, поскольку она может плохо реагировать на резкие перепады температуры", - предупредило издание.

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