Его называют 'натуральным Ozempic': этот сок неожиданно влияет на вес и обмен веществ

Это средство называют "натуральным Ozempic", но заменить лекарства оно все же не может.

Мода на натуральные способы поддержки похудения не ослабевает. После клетчатки, яблочного уксуса и берберина всё чаще говорят о соке бузины, который в социальных сетях порой называют "натуральным Ozempic". Хотя такое сравнение и цепляет, стоит помнить, что сок не действует как препарат из группы агонистов GLP-1 и не может его заменить.

Однако исследование, проведенное учёными из Университета штата Вашингтон, показывает, что бузина может благотворно влиять на метаболизм и здоровье кишечника, пишет Well.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, охватило 18 человек с избыточным весом. Участники в течение недели ежедневно выпивали около 350 мл сока бузины или плацебо схожего вкуса и цвета, одновременно придерживаясь унифицированной диеты.

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По завершении эксперимента ученые наблюдали явные различия. У людей, пивших сок, увеличилось количество полезных кишечных бактерий и уменьшилось количество тех, что считаются неблагоприятными. Это важно, поскольку здоровый микробиом поддерживает не только пищеварение, но и правильное функционирование всего организма.

Сок бузины – ниже уровень сахара и активнее сжигание жира

Польза не ограничилась кишечником. Исследователи отметили, что после недельного курса уровень глюкозы в крови после употребления углеводов был в среднем на 24% ниже, а концентрация инсулина снизилась на 9%.

Исследование также предполагает, что организм людей, пивших сок, эффективнее использовал жир в качестве источника энергии. Усиленное сжигание жира наблюдалось как после богатого углеводами приёма пищи, так и во время физической нагрузки.

Где больше всего антоцианов - обратитесь к бузине

По мнению авторов исследования, за благотворные эффекты отвечает прежде всего высокая концентрация антоцианов – натуральных растительных соединений с противовоспалительным, антиоксидантным и противодиабетическим действием.

"Бузина – недооценённая ягода как с рыночной, так и с питательной точки зрения. Мы только начинаем осознавать её значение для здоровья человека, и результаты очень воодушевляют", – заявил Патрик Солверсон из Университета штата Вашингтон, главный автор исследования.

Учёный обращает внимание, что, хотя антоцианы содержатся и в других фруктах, в бузине их исключительно много. По его подсчётам, чтобы обеспечить организм таким же количеством этих соединений, как примерно в 180 мл сока, пришлось бы съесть до четырёх чашек ежевики.

"Еда – это лекарство" - и это лишь начало исследований

Учёный подчеркнул, что результаты вписываются во всё более многочисленные доказательства, показывающие влияние пищи на метаболическое здоровье.

"Еда – это лекарство, и наука начинает догонять эту общеизвестную мудрость. Наше исследование добавляет ещё одно доказательство того, что бузина, веками применявшаяся в народной медицине, может приносить многочисленную пользу как для метаболизма, так и для здоровья кишечника", – добавил Патрик Солверсон.

Хотя результаты обнадёживают, они касаются небольшой группы участников и всего лишь недельного вмешательства. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, которые подтвердят долгосрочное действие сока бузины и проверят, кому он может принести наибольшую пользу.

Учёные заявили, что хотят, среди прочего, проверить, могут ли биоактивные компоненты бузины помогать людям, завершившим терапию препаратами группы GLP-1, в поддержании массы тела.

Поэтому определение "натуральный Ozempic" стоит воспринимать исключительно как медийное сокращение. Проведённое исследование предполагает благотворное влияние сока бузины на метаболизм и углеводный обмен, но не доказывает, что он может заменить препараты группы GLP-1.

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