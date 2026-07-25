ЕС разрешит продавать конфискованную нефть из 'теневого флота' РФ

Москва пригрозила применить в ответ "все необходимые средства", имеющиеся в ее распоряжении.

ЕС разрешит столицам стран-членов продавать российскую нефть, изъятую с судов, которые пытались обойти санкции блока.

Как пишет Euractiv, представители Европейской комиссии подтвердили, что новый пакет санкций против Москвы будет содержать положение, которое позволит государствам-членам продавать сырую нефть и другие товары, изъятые с танкеров российского "теневого флота", который Россия использует для уклонения от ограничения цен на нефть, установленного "Большой семеркой".

Такие конфискации происходят все чаще, рассказал один из чиновников ЕС во время брифинга для журналистов в Брюсселе.

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"Вопрос заключался в том, что делать с грузом и товарами. Это очень ценно, как вы можете себе представить", - сказал он.

Хотя нефть является самым прибыльным экспортным товаром России, эта политика предусматривает, что зерно также может быть выставлено на продажу в случае его конфискации.

Этот шаг сделан на фоне стремления Брюсселя пресечь экспорт энергоносителей из России с целью лишить Кремль возможности финансировать войну против Украины.

Так, в марте Бельгия задержала в Северном море судно, которое, как считается, принадлежит российскому "теневому флоту". Груз танкера составлял около 330 тыс. баррелей нефти, стоимость которой по текущим рыночным ценам может составить до 26 миллионов долларов.

В начале июля нефть марки Urals торговалась на уровне около 50 долларов за баррель, но после возобновления эскалации войны США против Ирана цена выросла до 80 долларов за баррель.

Москва осудила эти захваты как "пиратство" и пригрозила применить в ответ "все необходимые средства", имеющиеся в ее распоряжении.

Кая Каллас, главный дипломат ЕС, также заявила, что 20 июля в Средиземном море европейские сотрудники службы морской безопасности поднялись на борт связанного с Россией судна MV South Star для "проверки флага".

"Каждый незаконный рейс способствует поддержанию российской военной машины. Мы дополняем наши санкции действиями на море", - сказала Каллас.

Пакет санкций, принятый 23 июля, также предусматривает 12-месячную заморозку ограничения на цену российской нефти, запрещающую компаниям ЕС предоставлять услуги, в частности страховые, российским танкерам, которые продают нефть по цене выше установленной. Ограничение установлено на уровне 44 долларов за баррель, но без соглашения оно выросло бы до 58 долларов за баррель.

По оценкам ЕС, ограничение цены на нефть обойдется Кремлю в 3,5 млрд долларов упущенных доходов от нефти в течение следующего года. Эта оценка основана на цене нефти марки Urals в размере 60 долларов за баррель.

"Теневой флот РФ" - другие новости

Российские военные корабли выполняют задачи по сопровождению торговых танкеров в водах Европы, что еще больше нагружает надводный флот страны и усугубляет и без того "серьезную" проблему с формированием боевых сил.

В ночь на 15 июля Силы обороны впервые нанесли удар по танкерам теневого флота РФ в акватории Черного моря - было зафиксировано поражение 20 судов.

В то же время с 20 по 22 июля Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 13 российских судов в Черном и Азовском морях.

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