Sony назвала дату выхода God of War: Laufey и анонсировала новую игру про Кратоса

Оба проекта тесно связаны между собой и являются частями единой сюжетной линии.

Sony и Santa Monica Studio официально раскрыли дату релиза God of War: Laufey. Новая игра во вселенной God of War выйдет 16 февраля 2027 года эксклюзивно для PlayStation 5, о чем объявили на фестивале Comic-Con.

О разработке God of War: Laufey стало известно в июне 2026 года во время презентации State of Play, где показали большой 20-минутный геймплейный трейлер. Таким образом между анонсом и релизом пройдет меньше года.

Кроме того, творческий руководитель Santa Monica Studio Кори Барлога подтвердил, что в разработке уже находится новая часть, посвященная Кратосу. События God of War Laufey будут напрямую с ней связаны, а оба проекта являются частями единой сюжетной линии.

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Главной героиней God of War: Laufey станет Фэй – жена Кратоса и мать Атрея. События игры развернутся между God of War (2018) и God of War Ragnarök, а сюжет раскроет историю персонажа, который до этого оставался в основном за кадром.

По словам разработчиков, проект предложит более динамичную боевую систему с упором на магию великанов, исследование Девяти миров и кинематографичную подачу, ставшую визитной карточкой последних игр франшизы.

Сейчас в разработке также находятся ремейки игр оригинальной трилогии God of War и сериальная адаптация от Amazon.

Меж тем в PS Store стартовала большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II и не только.

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