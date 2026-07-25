Россия массировано атаковала украинские города: есть погибшие и раненые, повреждены АЗС

В результате атаки пострадали многие области.

В ночь на 25 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными дронами. Противовоздушная оборона сбила одну ракету и 127 дронов. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушная оборона сбила/подавила одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 127 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 9 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках. Ракета Х-59 цели не достигла", - отмечается в сообщении.

Херсонская область

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В Херсонской области в результате российских обстрелов ранены 15 человек. Оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам, в результате чего повреждены три многоэтажных дома, 10 частных домов, гараж и автомобили.

В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что с самого утра РФ обрушила огонь на Центральный район Херсона, в результате чего погиб мужчина, его личность устанавливается.

Запорожская область

В результате российских атак по Запорожской области пострадали 10 человек. За сутки захватчики нанесли 1067 ударов по 48 населенным пунктам области. В самом областном центре загорелся двухэтажный торговый объект, магазины и павильоны, написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Днепропетровская область

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что более десяти раз противник атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

"В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Повреждены частные дома, автомобиль, хозяйственная постройка и неэксплуатируемое здание. В Каменском районе противник наносил удары по Божедаровской общине. Повреждена инфраструктура. В Криворожском районе пострадала Зеленодольская община. Разрушен автомобиль. Никто не пострадал", - добавил он.

Полтавская область

Также российские дроны атаковали объекты в Полтавском районе. Повреждены четыре АЗС, здание пожарной части, кровли домов, остекление окон и автомобили. По словам начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Полтавской области в результате ночной российской атаки было повреждено пожарно-спасательное подразделение.

Донецкая область

В то же время глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за 24 июля россияне убили 6 жителей Донецкой области: 5 в Славянске и 1 в Дружковке. Еще 30 человек в регионе за сутки получили ранения.

Обстрелы со стороны РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в Киевской области 25 июля объявлен днем траура из-за российской атаки. 24 июля враг цинично нанес удар по месту, где находились люди. Тогда погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

"Этот террористический акт унес человеческие жизни. Каждая такая утрата - это невыразимая боль для семей и близких и общая боль всей Киевской области", - написал первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник.

В то же время советник президента по вопросам развития оборонных технологий Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что россияне сбрасывают с "Шахеда" боеприпасы. В частности, он призвал не приближаться к этому предмету, если вы увидите его на улице.

""Шахед" сбрасывает эти боеприпасы перед ударом, и они могут взорваться в любой момент, поэтому даже ГСЧС использует специальных роботов для их сбора", – добавил он.

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