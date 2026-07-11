Украина и Италия обсуждают производство CAMM-ER: что известно о ракетах

В Италии CAMM-ER будет интегрирован в новый комплекс ПВО Grifo.

Украина и Италия ведут переговоры о локализации производства зенитных ракет CAMM-ER. Об этом стало известно из материалов расследования прокуратуры Рима о деятельности российской разведки, сообщает La Repubblica.

Отмечается, что спецслужбы РФ пытались перехватить данные об этих контактах в сфере обороны и планах интеграции комплексов через бывшего сотрудника итальянских силовых структур.

Как сообщает "Милитарный", ракета CAMM-ER была разработана компанией MBDA на основе базовой модели CAMM. Она должна заменить устаревшие зенитные ракеты Aspide, находящиеся на вооружении итальянской армии.

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В Италии CAMM-ER интегрируют в новый комплекс ПВО Grifo, который в будущем должен стать основой защиты сухопутных войск страны.

В издании отмечают, что увеличенная до 45 км дальность полета значительно расширяет возможности системы по сравнению с базовой версией. Её конструктивной особенностью является вертикальный "холодный" старт: газовый генератор сначала выталкивает ракету из транспортно-пускового контейнера, после чего запускается маршевый двигатель.

Боеприпас оснащен активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет поражать цели в различных погодных условиях без необходимости постоянной подсветки со стороны наземного радара. Ракета развивает скорость свыше 3 Махов и обладает высокой маневренностью, благодаря чему может уничтожать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, добавляется в публикации.

Помощь Украине от Италии

Ранее СМИ писали о том, что Италия отказалась помогать Украине в рамках программы PURL и скрывает причину. Отмечалось, что ещё в декабре прошлого года итальянское правительство отказалось присоединиться к программе PURL, ссылаясь на то, что, мол, в любом случае вскоре будет достигнуто перемирие. Тогда как раз активно продолжались трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, инициированные командой Дональда Трампа. Но прошло полгода, а итальянское правительство так и не пересмотрело свою позицию в отношении механизма PURL.

Впоследствии сообщалось, что в Италии прояснили свою позицию относительно военной поддержки Украины. Правительственные источники утверждали, что Рим не отступает от своей поддержки Украины.

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