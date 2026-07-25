Психологи объяснили, почему некоторым людям трудно решиться завести отношения.

В каждых новых отношениях случается момент, когда легкий флирт перерастает в полноценный роман, а затем и в настоящий брак. Однако иногда бывает, что переход от одного этапа к другому затягивается на многие месяцы. Пока один человек в паре надеется на серьезные шаги партнера, второй совсем не торопится их делать.

Когда партнер не готов к серьезным отношениям, это обижает и сбивает с толку. Многие пары не справляются с этой проблемой и расстаются. Однако психологи советуют не принимать опрометчивые решения. Если любимый человек не спешит показывать реальные намерения, это не всегда значит, что вы ему безразличны. Возможно, он сам по себе является нерешительным в отношениях.

Как понять, что мужчина не готов к серьёзным отношениям

Издание Psychology Today рассказало, почему некоторым людям бывает труднее принять решение об отношениях и какие бывают признаки нерешительности.

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Исследованием этой проблемы занялись ученые Киотского университета. Их научный доклад утверждает, что для некоторых людей неспособность принимать взвешенные решения может быть личностной чертой. Иногда такое качество обусловлено культурой, в которой вырос человек.

Психологи объясняют, что существует такой термин, как реляционная мобильность. Он определяет, насколько легко люди заводят новые отношения и разрывают старые. В некоторых культурах, например, в США, этот показатель высокий - жители Штатов склонны сразу вступать в брак и так же быстро его разрывать. Другие страны, такие как Япония, характеризуются низкой мобильностью. Люди десятилетиями имеют один круг общения и неохотно его меняют.

Данный показатель зависит не только от культуры, но и от индивидуальности человека. Поэтому если парень не готов к отношениям, он может иметь низкую реляционную мобильность. Это качество сильно влияет на личную жизнь.

Кроме того, некоторые люди имеют повышенную чувствительность к отказу. Они уверены, что рано или поздно услышат "нет" от партнера, поэтому даже не пытаются предпринимать серьезные шаги. Это приводит к нерешительности в отношениях и тревожности о том, как жить после расставания.

Психологи разработали шкалу, по которой можно оценить нерешительность в отношениях. Они рассказали, как понять, что ты не готов к отношениям - нужно проверить наличие следующих признаков:

при принятии решений насчет будущего отношений вы испытываете тревогу;

вам тяжело решиться что-то изменить;

сделав выбор, не перестаете беспокоиться и обдумывать его;

обдумывание даже пустяковых вопросов занимает много времени;

в межличностных ситуациях никогда не знаете, чего именно вы хотите.

Если вы ответили "да" хотя бы на четыре пункта из шести (или замечали их за партерном), то это говорит о высокой нерешительности в отношениях.

Исследование психологов показало, что нерешительные люди могут не делать серьезных шагов из-за боязни отказа, особенностей культуры или семейного воспитания. В некоторых семьях легкое заведение и разрыв отношений осуждаются. Такие люди вырастают с убеждением, что после взятия на себя обязательств отступать от них нельзя. Поэтому решиться на серьезный шаг им крайне трудно.

Но что делать, если мужчина не готов к серьезным отношениям? Психологи советуют дать ему шанс прийти к решению, если вы готовы подождать. Если человек действительно настроен решительно, но имеет низкую реляционную мобильность, то ему может понадобиться больше времени.

Однако эксперты Psychology Today также подчеркивают, что ваши потребности в серьезных отношениях достойны уважения. Вы не обязаны бесконечно ждать, пока вторая половинка наконец решиться. Если человек не может дать вам то, в чем вы нуждаетесь, то вы имеете право закончить отношения.

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