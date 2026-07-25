В Румынии сообщили о еще одном сбитом беспилотнике: что известно

Дрон был обнаружен примерно в 10 километрах к западу от населенного пункта Сфинту-Георге.

Военно-воздушные силы Румынии уже второй раз за последнее время сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан.

Он отметил, что 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфинту-Георге был сбит еще один вражеский дрон.

"Дрон сбил румынский пилот с борта истребителя F-16", - подчеркнул Дан.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 25 июля армия РФ атаковала Украину двумя авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными БПЛА типа Shahed.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - добавили в сообщении.

По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 127 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 9 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках. Ракета Х-59 цели не достигла", - подчеркнули в ведомстве.

Массированная атака РФ на Украину

Как писал УНИАН, в ночь на 25 июля Россия массированно атаковала украинские города. В частности, в Херсонской области в результате российских обстрелов ранены 15 человек. Оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам

Кроме того, российские дроны атаковали объекты в Полтавском районе. Повреждены четыре АЗС, здание пожарной части, кровли домов, остекление окон и автомобили.

В то же время глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что за 24 июля россияне убили 6 жителей Донецкой области: 5 в Славянске и 1 в Дружковке. Еще 30 человек в регионе за сутки получили ранения.

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