Как быстро высушить одежду в квартире: раскрываем простой японский способ

Суть японского метода заключается в том, что одежду раскладывают не беспорядочно, а по длине.

Сушка одежды в помещении испытывает наше терпение. Толстые вещи сохнут с трудом, особенно в холодную или влажную погоду, а если воздух в квартире недостаточно циркулирует, то приходится сталкиваться с неприятными запахами, а в худшем случае - даже с плесенью. Об этом пишет Noklapja.

Однако не всегда нужно тратиться на дорогую сушильную машину или другие специальные устройства, ведь простой японский способ сушки использует то, что есть в каждом доме - естественную циркуляцию воздуха.

Как применять этот японский прием

Видео дня

Суть японского метода заключается в том, что одежду раскладывают не хаотично, а по длине. Самые длинные и толстые вещи - брюки, свитера и полотенца - размещаются на двух краях сушильной стойки. Рядом с ними размещаются вещи среднего размера, а самые короткие, например, футболки, нижнее белье и носки, следует повесить посередине.

"Нижняя линия одежды, развешенной таким образом, образует форму, похожую на арку. Освобождающееся пространство посередине способствует циркуляции воздуха, благодаря чему влага быстрее испаряется из ткани", - объясняют в материале.

Также большое значение имеет расстояние между вещами. Может показаться, что самым экономным решением является размещение как можно большего количества вещей рядом друг с другом, однако таким образом люди препятствуют циркуляции воздуха, необходимой для высыхания. Поэтому следует, учитывая имеющееся пространство, оставлять как можно больший зазор между отдельными вещами.

"Японский метод может быть полезен прежде всего в помещении, если нет возможности развесить вещи во дворе или на балконе. В закрытом помещении обычно меньше циркуляции воздуха, тогда как влага, испаряющаяся из тканей, повышает влажность воздуха в помещении. Кроме того, стоит установить сушильную стойку в светлом, хорошо проветриваемом месте, например, у окна", - советуют в материале.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, как избавиться от неприятного запаха из обуви. В таком случае могут помочь простые домашние способы, например, использование обычного чая.

Также специалисты рассказали, как вернуть полотенцам из микрофибры идеальную чистоту. Перед запуском цикла стирки добавьте мягкое моющее средство, чтобы удалить грязь, налет и остатки с полотенец из микрофибры.

Вас также могут заинтересовать новости: