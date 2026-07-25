Ускоряет ли отцовство старение: ученые поделились результатами исследования

Исследование показало, что количество детей у женщины также влияет на продолжительность жизни.

Нет сомнений в том, что отцовство сопровождается значительными физиологическими изменениями. Этому явлению даже дали названия: "матресценция" у матерей и "патресценция" у отцов, сообщает Science Focus.

В статье объясняется, что эти термины описывают физические, когнитивные, эмоциональные и социальные изменения, которые приносит родительство, и некоторые из них хорошо изучены.

Например, значительные гормональные изменения, такие как снижение уровня тестостерона и повышение уровня окситоцина во время родов, являются биологическими адаптациями, которые, как считается, делают родителей более внимательными и помогают им легче налаживать связь со своими детьми.

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Издание отмечает, что наш мозг также несколько уменьшается в размерах и перестраивается, вероятно, по аналогичным причинам.

Однако исследования показали, что эти изменения могут повысить риск возникновения сильного стресса и послеродовых проблем с психическим здоровьем у некоторых родителей.

Добавляется, что в эти первые годы жизни реалии родительства также связаны с биологическими процессами старения.

"Недосыпание, финансовый стресс и общие потрясения могут привести к укорочению теломер – защитных "колпачков" на концах нашей ДНК", – говорится в статье.

По данным, укорочение теломер свидетельствует о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и преждевременной смерти.

Более того, стресс также может усугублять воспалительные процессы и повышать уровень гормонов, таких как кортизол, которые при хронически повышенных уровнях связаны с долгосрочными проблемами со здоровьем.

В то же время, как показывают исследования, в долгосрочной перспективе у родителей на самом деле несколько выше ожидаемая продолжительность жизни, чем у людей, не имеющих детей.

Данные из Швеции свидетельствуют, что это преимущество проявляется после 60 лет: тогда у отцов преимущество составляет два года по сравнению с теми, у кого нет детей, а у матерей – несколько меньшее преимущество по сравнению с теми, у кого нет детей.

Исследователи предполагают, что главным фактором является социальная и эмоциональная поддержка, которую родители получают от своих взрослых детей.

Издание отмечает, что существуют и другие весомые факторы. Например, родители из семей с низким уровнем дохода, как правило, испытывают больший стресс, а в долгосрочной перспективе продолжительность жизни людей из групп с самыми низкими доходами может быть целых на 10 лет короче, чем у представителей групп с самыми высокими доходами.

Еще одним фактором является количество детей и возраст, в котором вы их рожаете. Новое исследование, опубликованное в январе 2026 года Хельсинкским университетом в Финляндии, показало, что рождение детей в возрасте от 24 до 38 лет связано с "более благоприятными" тенденциями старения и долголетия.

Исследование также показало, что женщины, имеющие от двух до трёх детей, как правило, живут дольше всех, тогда как у женщин, имеющих более четырёх детей, чаще наблюдается ускоренное биологическое старение и более короткая продолжительность жизни.

"Это может свидетельствовать о биологических затратах, связанных с беременностью и родами, а не только о стрессе от того, что по дому бегают четверо или более детей", – предполагает издание.

С другой стороны, предыдущие исследования выявили незначительную положительную корреляцию между продолжительностью жизни и количеством детей у мужчин.

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