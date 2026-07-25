Россияне реактивным дроном убили троих водителей 'Новой почты' в Сумах

В месте попадания разразился крупный пожар.

Удар российского реактивного БПЛА по Сумам унес жизни трех человек – водителей "Новой почты". Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"Россияне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где находились и работали люди. На месте попадания возник масштабный пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели не могли полноценно работать и быстро ликвидировать последствия удара", – написал он в Telegram.

В эпицентре удара обнаружили тела двух погибших. Еще одного мужчину с крайне тяжелыми ранениями с места удара эвакуировали полицейские, но по дороге в больницу он скончался.

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Погибшим, по словам Григорова, было 43, 53 и 48 лет.

Российские атаки на Украину – другие новости

В ночь на 25 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными дронами. Противовоздушная оборона сбила одну ракету и 127 дронов.

Россияне атаковали ряд украинских городов – наносили удары по гражданской инфраструктуре, повредили четыре АЗС в Полтавской области. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые.

24 июля РФ нанесла удар баллистическими ракетами по частному спорткомплексу в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате удара погибли 10 человек, ещё около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

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