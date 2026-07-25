США и Иран увязли в эскалации, из которой никто не может выйти победителем, - WSJ

Аналитики предупреждают, что этот тупик грозит затянуть конфликт ещё на месяцы.

Конфликт между США и Ираном обостряется как раз тогда, когда обе воюющие стороны упираются в пределы того, чего они могут достичь с помощью военной силы. Конфликт расширился на этой неделе после того, как союзные Ирану боевики в Йемене начали наносить удары по судам, проходящим через ключевую узловую точку в Красном море, что помогло поднять цены на нефть выше 100 долларов за баррель впервые за два месяца.

США, в свою очередь, в последние дни усилили свою бомбардировочную кампанию в Иране, нанося удары по всей стране в самый интенсивный период боевых действий с тех пор, как президент США Дональд Трамп и Израиль начали бомбить Иран в конце февраля, пишет The Wall Street Journal.

Трамп и другие руководители администрации угрожали наращивать военную кампанию против Ирана – в том числе ударом по предполагаемому иранскому ядерному объекту в иранской горе Пикакс ("Кирка") или атакой на национальную инфраструктуру Ирана, такую как электростанции, в ответ на иранские атаки на суда в Ормузском проливе.

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"Цена будет продолжать расти каждую ночь, пока они не образумятся", – заявил журналистам на саммите в Маниле госсекретарь Марко Рубио, сославшись на описание тегеранского подхода министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи как "око за око".

"Политика президента – голова за око, – заявил Рубио. – Честно говоря, вот как это будет". Он добавил, что Трамп примет решение о том, обострять ли ситуацию, в ближайшие дни.

Обе страны сталкиваются с главной проблемой

Проблема, стоящая перед Вашингтоном и Тегераном, в том, что оба правительства продемонстрировали готовность к эскалации, но ни одно не способно добиться решающего преимущества над другим. Тупик повышает риск того, что США и Иран могут быть втянуты в новые месяцы войны, поскольку обе стороны пытаются создать рычаги давления, отмечают военные аналитики.

"Сейчас налицо эскалационная динамика, – отметил бывший высокопоставленный американский дипломат, участвовавший в переговорах с Ираном Алан Эйр. – Не думаю, что у администрации США действительно есть чёткая стратегическая концепция того, чего она пытается добиться".

Трамп может пойти на дальнейшую эскалацию, атаковав гражданскую инфраструктуру Ирана, что, вероятно, спровоцирует иранское возмездие против глобально важной энергетической инфраструктуры по всему Ближнему Востоку. Даже если бы Трамп применил малый ядерный боеприпас для удара по одному из подземных атомных объектов Ирана, это стало бы лишь символическим ударом по режиму, заявил Хамидреза Азизи, приглашённый научный сотрудник, специализирующийся на Иране, из Германского института международных отношений и безопасности.

"Ничто из этого фундаментально не изменит ситуацию, – заявил он о военных вариантах Трампа. – Я вижу это как то, что обе стороны достигают пределов того, чего можно добиться военными средствами".

У Ирана есть "идеи"

Иран на этой неделе показал, что у него ещё есть пространство для манёвра в конфликте. Союзная Ирану группировка хуситов в Йемене заявила, что вводит морскую блокаду Саудовской Аравии, и пригрозила судоходству в проливе Баб-эль-Мандеб, соединяющем Красное море с Индийским океаном.

Саудовские СМИ сообщили в пятницу, что в Красном море было поражено саудовское судно – спустя два дня после того, как были поражены два других саудовских корабля. Саудовские военные чиновники заявили, что в ответ нанесли военные удары по целям хуситов в районе портового города Ходейда.

Любые продолжительные атаки на суда, проходящие через Баб-эль-Мандеб, значительно расширили бы иранскую стратегию наращивания экономического давления на США и их союзников. Усилия Ирана с марта по закрытию гражданского судоходства через Ормузский пролив вызвали самый серьёзный сбой поставок в истории нефтяного рынка, пишет СМИ.

Хуситы, контролирующие значительную часть Йемена, включая столицу Сану, являются важным союзником Тегерана, хотя они по большей части оставались в стороне от нынешнего конфликта. Группировка получает оружие и подготовку от Корпуса стражей исламской революции, но считается, что она действует с большей степенью независимости от Тегерана по сравнению с поддерживаемыми Ираном боевиками в Ираке или ливанской "Хезболлой".

"Иранцы, безусловно, получили эскалационное преимущество благодаря действиям хуситов, – заявил Брайан Кларк, бывший высокопоставленный чиновник ВМС США, а ныне старший научный сотрудник консервативного Гудзоновского института в Вашингтоне. – Не думаю, что у них есть эскалационное доминирование, потому что США всё ещё могут выбрать удары по гражданским целям и подход тотальной войны".

Угроза Баб-эль-Мандебу меняет географию нынешнего конфликта, ставя под угрозу важный маршрут, который Саудовская Аравия использовала для обхода иранского закрытия Ормузского пролива, экспортируя нефть через свой трубопровод "Восток – Запад" в порт на Красном море.

Страны должны оценить, сколько они готовы терпеть

Вовлечение хуситов расширяет и без того сложную проблему для американских военных, которые столкнулись с трудностями в ходе многонедельных бомбардировок группировки в прошлом году в рамках развязанной Трампом кампании под названием операция Rough Rider.

В ходе операции хуситы сбили более полудюжины американских дронов Reaper и нанесли ракетный удар по авианосцу USS Harry S. Truman, вынудив его совершить резкий поворот, из-за которого истребитель F/A-18 скатился в Красное море.

Нынешний скачок цен на нефть показал, как действия хуситов могут противодействовать способности Трампа снижать цены разговорами о возможности деэскалации – приёме, известном как "словесное давление" на рынок.

Цены на нефть неоднократно снижались в течение почти пяти месяцев конфликта после того, как Трамп публично высказывался о возможности завершения войны.

"Расширение конфликта на хуситов может быть стратегией контр-давления, – отметил Эрик Мейерссон, главный стратег по развивающимся рынкам шведского банка SEB. – Это не обязательно означает, что хуситы будут наносить столько же ударов, сколько иранцы. Это просто означает, что вы наносите один-два, и время от времени нажимаете эту кнопку – и это противодействует Трампу".

США также применяют экономическое давление на Иран, вновь введя морскую блокаду иранских портов после того, как Трамп в начале июля вышел из меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец конфликту.

Нынешнее противостояние вновь устанавливает испытание воли, в котором Иран и США должны оценить, сколько экономической боли они готовы вытерпеть, если боевые действия продолжатся.

Иранский режим продемонстрировал способность противостоять годам санкций и другим усилиям США по экономическому удушению. Режим также менее подвержен внутриполитическому давлению, показав, что готов убивать собственных граждан ради удержания власти, как он это сделал во время протестов в январе.

"Иранский режим умеет держать удар", – подытожил Эйр.

Другие новости о ситуации на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН сообщал, что США и Иран возобновили войну, и конца ей не видно. Усилия посредников по возобновлению переговоров или восстановлению режима прекращения огня не показали никаких признаков прогресса, и общее ощущение состоит в том, что боевые действия продолжатся.

Кроме того, мы также рассказывали, что США сбили первый Shahed дешевым перехватчиком, который давно применяют в Украине.

Иранский дрон-камикадзе американцы сбили в Кувейте.

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