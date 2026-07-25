От легендарного прорыва в Мариуполе до главнокомандующего: Bloomberg рассказал о Драпатом

Кроме того, военные сравнили Александра Сырского и Михаила Драпатого.

Михаил Драпатый - главнокомандующий, выполняющий самую тяжелую работу в Европе, и, скорее всего, один из самых молодых на этой должности. Об этом пишет Bloomberg.

"В свои 43 года на него возложена ответственность за руководство дальнейшей борьбой Украины против российского вторжения. Быстро продвинувшись по служебной лестнице благодаря опыту, приобретенному в ходе десятилетней войны, он достиг вершины своей карьеры в момент, который может стать решающим для украинской армии", - отмечается в материале.

Для многих украинцев новый командующий известен как тот военный, который в 2014 году возглавил колонну бронетехники, прорвавшую баррикаду, возведенную прокремлевскими силами, в Мариуполе, когда РФ подпитывала сепаратистское восстание.

Видео дня

Тогда он был командиром батальона, который украинское руководство направило для отражения вторжения. В интервью 2023 года для YouTube-канала "Ukraїner W" Драпатый рассказал, что его водитель засомневался и спросил, что делать, когда они приблизились к заблокированной дороге.

"Я сказал ему: "Давай газу!"", - вспомнил он.

Видео этого инцидента быстро стало вирусным - на нем можно увидеть, как бронемашина Драпатого на мгновение взлетела в воздух после того, как на большой скорости прорвала барьер, а затем отскочила на дорогу и помчалась дальше.

Уже в 2022 году во время полномасштабного вторжения войска Путина захватили Мариуполь. Тогда Драпатый был генералом, командовавшим войсками на передовой на юге Украины.

В 2024 году защитника назначили командующим Сухопутными войсками Украины, однако в июне 2025 года он ушел в отставку после того, как российский ракетный удар попал в украинский военный полигон, в результате чего погибли 12 солдат и 60 получили ранения. Тогда он заявил, что берет на себя ответственность за эти потери.

Президент Владимир Зеленский принял отставку, после чего назначил его командующим Объединенными силами, настаивая на том, чтобы Драпатый остался в рядах ВСУ.

"Мы должны изменить культуру в армии в сторону ценности каждой жизни украинского солдата, взявшего в руки оружие, чтобы защищать Украину", - сказал он.

В частности, известный украинский военный офицер Павел Елизаров рассказал, что впервые встретил Драпатого в Херсонской области в 2023 году и выступал за более широкое использование дронов.

"Больше всего меня удивила способность Драпатого к адаптации. У него был опыт службы в традиционных вооруженных силах, и сначала он мало что знал о дронах, но быстро осознал их преимущества", - отметил он.

Елизаров заявил, что уважает бывшего главнокомандующего Александра Сырского, однако считает, что главной сильной стороной Драпатого является его способность приспосабливаться к меняющемуся характеру войны.

Когда его попросили сравнить этих двух командиров, он сказал:

"Они совершенно разные. Это как вода и масло".

В то же время бывший министр обороны Михаил Федоров назвал назначение Драпатого "глотком свежего воздуха" и "новой надеждой" для военных в этой войне.

"Есть только три должности, которые действительно определяют ход войны наряду с войсками на поле боя. Это президент, министр обороны и главнокомандующий", - подчеркнул он.

Как пишет Bloomberg, сейчас перед ним стоит задача продолжать модернизацию военной стратегии Украины, в частности с помощью технологий, одновременно ведя ежедневные бои с целью отражения российских войск.

"Что бы я ни делал в жизни, я делаю это как следует. Я делаю это ответственно, чтобы никогда не стыдиться результата", - сказал он в интервью "Ukraїner W".

Михаил Драпатый - последние новости

Ранее Драпатый выступил с первым заявлением в должности главнокомандующего ВСУ. По его словам, президент Украины поставил перед ним и новым начальником Генштаба четкие задачи.

"Впереди сложная работа, поэтому мы действуем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять", - отметил Драпатый.

В то же время The Guardian писал, что назначение Драпатого символизирует разрыв ВСУ с советской военной культурой. По словам журналистов, Драпатый принадлежит к молодому поколению украинских командиров, сформированному более чем десятилетием боевых действий, и завоевал свою репутацию на передовой.

"[Драпатый] является критиком советского образа мышления и микроменеджмента, и он осознает проблемы, связанные с ложью внутри армии", - сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

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