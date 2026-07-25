В Витачев на маршрутке: весь ад украинского внутреннего туризма

Село Витачев примерно в 60 километрах от Киева привлекает все больше туристов своими живописными видами на Днепр и вкусной выпечкой. Однако на пути у них, традиционно для украинского внутреннего туризма, становится транспортный вопрос. УНИАН.Туризм поделится собственным опытом попыток попасть туда на маршрутке.

В последние годы окрестности села Витачев в Киевской области стали очень популярны среди жителей столицы, желающих выбраться на несколько часов из большого города – побыть поближе к природе, но с комфортом.

Но если еще в "нулевых"/"десятых" там собирались исключительно "дикие" туристы, которым было достаточно базового минимума, то теперь туда едут еще и за вкусным кофе, свежей выпечкой и, в конце концов, приличной уборной, которые можно найти в семейной пекарне "Витач" (подробнее об истории этого места можно прочитать в нашем отдельном материале).

УНИАН.Туризм ранее уже дважды бывал в Витачеве – до и после благоустройства территории. Но оба раза это были организованные поездки – сначала в составе экскурсионной группы, а затем уже во время презентации для журналистов. Теперь же мы решили добраться туда самостоятельно, причем самым суровым способом – на общественном транспорте.

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Ад междугородних маршруток

Информация о маршрутках до Витачева различается, но каждый раз попытка их найти – это еще тот риск. К сожалению, несмотря на популярность этого места и его расположение рядом со столицей, добраться туда очень сложно. При этом дело не только в туристах, ведь Витачев – это село с 730 жителями (по данным 2020 года), которым тоже нужно оттуда как-то выбираться по делам.

Итак, мы слышали из разных источников, что от столичных Выдубичей до Витачева ходят прямые маршрутки. Но, прибыв на автостанцию, мы решили не испытывать судьбу напрасным ожиданием, а вместо этого сели на микроавтобус № 313 до города Украинка (ходят каждые 20 минут, ехать около 30-40 минут, проезд стоит 100 гривень). Водитель был вежливым и даже рассказал нам, где искать маршрутку на Витачев – она должна была быть в 11:20, а ждать ее нам оставалось еще около часа.

К тому моменту на маршрутку из Украинки в Витачев уже начала выстраиваться очередь из местных жителей. Именно там мы и узнали много важной информации о том, как у них все устроено с транспортом.

Во-первых, маршруток на этом направлении очень мало – фактически их две-три в день: кроме той, что отправляется в 11:20, должна быть еще утренняя и послеобеденная. Также через Украинку проходят прямые маршрутки на Витачев из Киева – одна с выездом из столицы в 8:00, одна где-то в обед и еще одна ближе к вечеру. Расписание знают только местные, потому что в Интернете этой информации нет, билеты онлайн заранее приобрести нельзя.

Во-вторых, эти маршрутки всегда забиты – местным же нужно как-то добираться на работу или по другим необходимым делам, да еще и туристы периодически пытаются в них заскочить.

В-третьих, эти маршрутки уже далеко не первой свежесть, и стоять в них битком в полусогнутом положении очень неудобно.

Есть еще вариант с проходными автобусами до Ржищева или Канева – говорят, они курсируют примерно раз в час, все от тех же Выдубичей. Но есть нюанс – до самого Витачева они не заезжают, а высаживают людей на трассе возле стелы "Витачев" (в народе "поворот на Витачев"), от которой до конечного пункта назначения нужно идти еще 3,5 километра. Для сравнения: от остановки маршрутки в Витачеве туда идти около 1,5 километра.

В то же время в Украинке водители автобусов, следующих в Ржищев и Канев, пассажиров в Витачев почему-то не берут, при этом ведут себя они особенно хамски. Например, один из водителей просто молча закрыл двери прямо у нас перед носом и поспешил уехать с остановки, когда мы хотели зайти внутрь и спросить, подвезет ли он нас до поворота на Витачев (хотя мест в автобусе еще было достаточно). Позже местные жители рассказали нам, что раньше они брали пассажиров из Украинки, но в последнее время начали просто проноситься мимо.

Поскольку маршрутку из Украинки в Витачев нам предстояло ждать еще долго, когда какой-то мужчина предложил нескольким людям из очереди доехать на частной машине по цене маршрутки (50 гривень), мы, несмотря на определенные опасения по поводу этого предложения, не смогли устоять перед соблазном как можно скорее добраться до булочек. Впрочем, дальше нас ждал неприятный сюрприз... Кроме нас двоих в машине было еще четыре пассажира (это был минивэн), которые довольно быстро поняли, что все они земляки и имеют схожие взгляды на жизнь. Поэтому следующие 20 минут мы слушали разговор о том, как хорошо жилось "при Януковиче" и тому подобное. Да, это очень раздражало, но нежелание быть выброшенными из машины где-то посреди поля заставило нас сдерживаться. Настроение было подпорчено, но, по крайней мере, мы доехали до Витачева.

Далее мы прошли минут 20 через село, голова немного проветрилась, а от увиденных пейзажей на душе стало легче. Поскольку до пекарни мы успели дойти к полудню, людей там еще было не так много, а вкусностей на прилавках было в избытке (а мы слышали много рассказов о длинных очередях в часы пик).

После заслуженного перерыва на кофе и булочку "с видом" мы заглянули в часовню и пошли прогуляться по тенистым окрестным тропинкам чуть дальше от основного места отдыха.

Раньше мы так низко туда еще не спускались, потому что никогда не хватало времени. Сразу скажем, что на самом деле спускаться до самого низа нет смысла – там очень крутые склоны, которые невозможно преодолеть без специальной трекинговой обуви, а внизу нет выхода к воде, только камыши.

Впрочем, немного красивых видов на полпути все же есть.

Дорога домой

Как мы уже не раз писали, в украинском внутреннем туризме действует такой принцип: главное – не просто добраться до места, а потом еще оттуда как-то выбраться. В случае с Витачевом – сначала мы честно хотели пойти на остановку ждать маршрутку в 15:00, однако, представив себе всю эту дорогу с пересадкой и почувствовав неуверенность в том, что маршрутка вообще будет, решили не рисковать.

Мы понимали, что если маршрутка из Витачева по каким-то причинам не выйдет на маршрут (а такое бывает) или будет уже заполнена, то нам придется идти к трассе "ловить" проездной автобус из Ржищева или Канева (но, вспомнив наш предыдущий печальный опыт с ними, мы решили не рисковать, ведь не факт, что они остановятся).

Забегая наперед, добавим, что позже нам рассказали, будто люди каким-то образом по телефонам бронируют места в этих печально известных ржищевско-каневских маршрутках, но ведь для этого нужно знать их номера… По крайней мере, на популярных платформах по покупке билетов таких предложений нет.

В итоге мы приняли волевое решение попросить кого-нибудь из других туристов подвезти нас – если не до Киева, то хотя бы до Украинки. Мы встали возле парковки у пекарни и начали "выслеживать" людей, которые шли вдвоем, были без детей и животных, как потенциальных попутчиков (мы понимали, что по объективным причинам туристы с детьми и животными не будут брать посторонних в свои машины, а у компании из более чем двух человек просто не будет лишнего места).

Где-то через 15 минут попыток мы нашли двух женщин, у которых было место в машине, они согласились подвезти нас до Киева и даже отказались брать за это деньги. Святые люди.

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Витачев – место невероятной красоты, которое наполняет вашу душу силой и впечатлениями, а желудок – кофе и выпечкой. Но попытки добраться туда на общественном транспорте – это слишком много нервов и рисков. Не рекомендуем повторять. Лучше найдите друзей с машиной или закажите экскурсию.