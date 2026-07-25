'Мало времени друг на друга': Клопотенко растрогал признанием о жизни после свадьбы

Кулинар в июне впервые женился.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, который 1,5 месяца назад женился, раскрыл первые подробности супружеской жизни. Кулинар принял участие в съемках нового сезона шоу "Хто зверху?" и рассказал о появившейся после свадьбы традициях с женой.

По словам повара, послесвадебные совместные ритуалы только формируются.

"Мы не успеваем жить: то съемки, то командировки, то еще что-то, поэтому нет такого дня, чтобы сесть и поговорить об этом. Очень мало времени друг на друга. Но то, что у нас уже есть из традиций – 100% кушать. Еще играть в бадминтон, встречаться и готовить с друзьями. Это пока основные. Мы женаты не так давно, а я уже успел протыкать кое-что! Жена сказала, что прошел месяц со дня женитьбы, а я ее не поздравил. Теперь у нас на одну важную дату больше: ежемесячно поздравляем друг друга 12 числа, то есть в день свадьбы, и 24, когда познакомились. То есть каждые полмесяца я должен что-то делать", - поделился Клопотенко.

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Вспоминая же сам день свадьбы, кулинар добавил:

"На свадьбе было много всего, что нам запомнилось. А именно, коллективные танцы… традиционное пение на свадьбе, выкрикивать не "Горько!", а "Слава молодым!". Нам хотелось отделить аутентичные обряды от пришедших уже со временем. Потому что наши украинские традиции очень прикольные. Их не так много, как кажется, но все классные".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Евгений Клопотенко женился и в каком формате прошла свадьба.

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