Аккаунты немецких политиков в Signal атаковали, подозрения пали на РФ, - Reuters

Власти Германии считают, что за фишинговыми атаками против высокопоставленных немецких политиков, дипломатов, военных и журналистов, стоит Россия.

Об этом сообщили источники в правительстве агентству Reuters. Сообщается, что немецкая служба внутренней разведки и ее управление по кибербезопасности в этом году предупредили пользователей мессенджеров об атаках, которые, возможно, будут осуществлены государственным субъектом.

Прокуратура Германии заявила, что с середины апреля расследует фишинговые атаки на мессенджер Signal. Однако детальную информацию раскрыть отказалась.

Хакарские атаки россиян

Россия неоднократно отрицала участие в хакерских операциях против других государств. Так, в конце прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что не только его страна ежедневно подвергается атакам РФ, она нацелена на всю Европу.

По словам канцлера, хотя текущая агрессия РФ наиболее заметна в Украине, она представляет более широкую угрозу для европейской безопасности. Мерц говорил, что "Германия также ежедневно сталкивается с саботажем, шпионажем и кибератаками".

