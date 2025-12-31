В Германии заявили о ежедневном шпионаже и кибератаках РФ из-за своей поддержки Украины

В стране отмечают, что Германия все больше становится объектом российского саботажа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что не только его страна ежедневно подвергается атакам, ведь Россия нацелена на всю Европу. Об этом пишет Euractiv.

"Мы все четче видим, что агрессия России была и является частью плана, направленного против всей Европы", - подчеркнул он.

По словам политика, хотя текущая агрессия РФ наиболее заметна в Украине, она представляет более широкую угрозу для европейской безопасности.

Во время видеообращения к общественности канцлер заявил, что война в Украине не является далекой и добавил, что "Германия также ежедневно сталкивается с саботажем, шпионажем и кибератаками".

В свою очередь президент Федерального уголовного полицейского управления Гольгер Мюнх рассказал, что "Германия все больше становится объектом российского саботажа" из-за своей поддержки Украины.

Он отметил, что количество случаев, связанных с российскими субъектами, значительно возросло, также увеличилось количество киберинцидентов, которые связаны с РФ и дезинформационных кампаний.

"В этом году в Германии было зафиксировано более 1000 случаев наблюдения подозрительных БПЛА, хотя не все дроны можно отнести к России. Во второй половине 2025 года в европейском воздушном пространстве наблюдалась волна нарушений, когда появление дронов заставило закрыть аэропорты во многих странах, в частности в Дании, Бельгии и Германии. В сентябре в Польше было зафиксировано беспрецедентное вторжение девятнадцати российских дронов", - напомнили в Euractiv.

Германия и война в Украине - последние новости

Ранее Politico писало, что Германия разработала секретный план на случай войны из-за гибридных атак РФ. По словам журналистов, такие атаки "могут фундаментально служить для подготовки военного противостояния".

Также в документе, который получило Politico, говорится о том, что Германия может стать оперативной базой и транзитным коридором для войск стран НАТО, которые рано окажутся под давлением врага.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что его страна передала Украине еще несколько современных систем ПВО. Речь идет о двух системах противовоздушной обороны Patriot и уже девятом комплексе ПВО Iris-T.

"С момента нашей последней встречи мы значительно усилили ПВО Украины, в частности благодаря поставке двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также поставке девятой системы Iris-T", - подчеркнул Писториус.

