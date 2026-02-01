Медведев взорвался новыми угрозами и самоуверенно заявил, что победа РФ уже 'просматривается'

Также экс-президент РФ прокомментировал свою прошлогоднюю перепалку с США, в ходе которой Трамп заявлял о перемещении "ближе к России" американских атомных подводных лодок.

Бывший президент РФ, председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победа России в "СВО" уже просматривается по ряду параметров, и назвал продуктивными нынешние американо-российские контакты. Соответствующие заявления он сделал в интервью Reuters, ТАСС и проекту Wargonzo.

"Факт военной победы очень важен, и он просматривается по целому ряду параметров. Но не менее важно думать, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов. Цели "СВО" в начале были заявлены президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. С тех пор они остаются практически неизменными", - сказал Медведев.

Также он озвучил угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского, процитировав российского писателя Михаила Булгакова.

"Как сказал один известный киевлянин, "Аннушка уже пролила масло", и головы ему не снести", - цинично высказался глава Совбеза РФ.

Кроме того, он прокомментировал прошлогодний инцидент с вероятным перемещением "ближе к России" американских атомных подводных лодок. По его словам, Россия так и не "нашла" никаких субмарин, об отправке которых говорил Трамп.

В то же время он сказал, что контакты России и Соединенных Штатов при Трампе стали значительно более продуктивными, "и это на пользу делу". Оценивая роль нынешнего президента США, Медведев отметил, что он "пытается остаться в истории миротворцем", и "где-то у него получается, где-то нет".

Инцидент с перемещением атомных подводных лодок

Как сообщал ранее УНИАН, летом 2025 года разгорелся скандал между РФ и США из-за ультиматума Трампа о 10 днях для окончания войны в Украине. Тогда Медведев в ходе публичной перепалки посоветовал главе Белого дома посмотреть фильмы о "ходячих мертвецах". Это прозвучало в ответ на заявление президента США о том, что нужно следить за своими словами.

После этого Трамп сообщил, что приказал отправить "поближе к России" две атомные подводные лодки. "Они находятся в том регионе, где им и положено быть", - сказал Трамп во время общения с журналистами.

